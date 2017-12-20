Eğer şifreniz bu ise her şey tehlikede… | Son dakika haberleri

Tüm bilgilerimizi internet ortamına teslim ederken bu noktada şifreler büyük önem taşıyor. 2017 yılının en kötü şifreleri belli oldu, eğer bu şifreyi kullanıyorsanız tüm bilgileriniz tehlikede...

Yeni yıl gelirken şifrenizi değiştirmeyi son dakikaya bırakmayın, eğer bu şifrelerden birini kullanıyorsanız önleminizi alın. Açıklanan listeden en kolay tahmin edilebilen şifreleri bulabilirsiniz…

BU ŞİFREYİ KULLLANANLAR TEHLİKEDE

Webtekno’da yer alan habere göre şifre konusu büyük önem taşıyor. Güvenli bir şifre belirlemek için sonsuz kombinasyona sahipsiniz. Peki, güvenli olmayan şifreleri neye göre belirleyeceğiz? Bunun da pek çok açıklaması bulunuyor ancak en iyisi siz aşağıdaki görselde 2017 yılının en kötü şifrelerini inceleyin ve bunları kesinlikle kullanmayın. Unutmayın; siber korsanların ilk deneyecekleri şifreler aşağıdakiler olacaktır.





GÜVENLİ ŞİFRE NASIL OLUŞTURULUR?

Eğer güvenli bir şifre yaratmak istiyorsanız güvenlik uzmanlarının size iki önerisi var; ya birbiri ile alakasız birkaç kelimeden oluşan şifreler belirleyin ya da mümkün olduğunca karışık, içinde büyük harf, rakam ve özel karakterler bulunan şifreler belirleyin. Her iki durumda da hesabınız siber korsanlar tarafından basit bir şekilde ele geçirilemeyecektir.