Elektronik burun koklayarak 17 hastalığı teşhis ediyor

Nanoteknoloji ile geliştirilen ve Na-Nose adı verilen akıllı burun birçok kanser türünü teşhis edebiliyor.

Nanoteknoloji ile geliştirilen ve Na-Nose adı verilen akıllı burun birçok kanser türünü teşhis edebiliyor.

Hastalıkların tedavi edilmeden önce teşhis edilmesi gerekiyor. Çoğu kez teşhis yöntemleri hasta konforuna uygun olmayabiliyor veya uzun sürede sonuç verebiliyor. Ancak şimdiye kadar hastanın nefesini analiz ederek kapsamlı sonuçlar veren bir teşhis yöntemi geliştirilmemişti. Geçtiğimiz günlerde bilim insanı Hossam Haick, yıllardır üzerinde çalıştığı bir elektronik burnun ilkelerini bilimsel yayınlar kanalıyla açıkladı. Haick'in elde ettiği sonuçların son derece etkileyici olduğu bildiriliyor.

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Smithsonian Magazine'de yayınlanan habere göre Haick, bu elektronik burun ile 1400'den fazla insanın nefesini “koklayarak” 17 farklı hastalığa ilişkin bulgulara ulaştı. American Chemical Society Nano adlı bilimsel dergi, nanoteknolojiyi kullanan nelektronik burnun nasıl çalıştığına ilişkin bilimsel araştırmanın ayrıntılarını yayınladı.

Bilimadamı Hossam Haick, elektronik burunla yaptığı çalışma sonucu, Parkinson; akciğer, over, prostat kanserleri; MS gibi hastalıkları yüzde 86 doğrulukla tespit etmeyi başardı. Bilimadamları bu yeni elektronik buruna, nanoteknolojiyi kullanması nedeniyle Na-Nose adını verdi.

Elektronik burun, zeki nano partikülleri kullanarak, insan nefesindeki organik bileşenleri molekül düzeyine kadar analiz edebiliyor. Aynı parmakizinde olduğu gibi bu kez “koklayarak” insana özgü “nefes izi”ne ulaşan bu teknoloji, aslında, nefesimizdeki 13 temel organik bileşiğin farklı oranlarda ve bileşimlerdeki karışımlarına bakıyor. Şu anda burnun yüzde 85'lik teşhis oranı biraz düşük gibi değerlendirilse de özellikle yüzde 10 ila yüzde 70'lik oranlarda bile akciğer kanseri gibi bazı hastalıkların erken tanılanması hayat kurtarıcı olabiliyor.

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