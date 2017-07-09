Elon Musk sosyal medya hesabından paylaştı. İşte karşınızda Tesla Model 3!

Tesla'nın kurucusu ünlü milyarder Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden bu hafta seri üretimine başlanan yeni otomobili Tesla Model 3'ün üretilmiş ilk sürümünün görüntülerini dünyayla paylaştı. Otomobil tam elektrikli ve 4 kapılı. Türkiye'den de otomobile talep var.

9 Temmuz’da üretilmeye başlanan 4 kapılı tam elektrikli Tesla Model 3 Ağustos’ta 100, Eylül’de bin 500 ve Aralık’tan itibaren ayda 20 bin üretim rakamına ulaşacak. Bugüne kadar yaklaşık 500 bine yakın kişi tarafından sipariş edilen Tesla Model 3’ün giriş seviyesi Otomobili 35 bin dolardan satışa sunulacak. Tesla Model 3, Tesla şirketinin sağladığı 1 milyar dolarlık yatırım sayesinde üretilecek.

Üretici firma Tesla, üretime yardımcı olmak ve üretim bandında meydana gelebilecek olası finansal riskleri yok etmek için bütçeyi artırdı. Bu yılın ilk yarısında 47 bin ila 50 bin arasında Model S ve Model X otomobil satışı hedefleyen Tesla, Model 3 için herhangi bir satış hedefi henüz sunmadı.

Buna rağmen Tesla’nın mega fabrikasının tam kapasite ile çalışmaya başlamasıyla beraber Tesla Model 3’ün 2018 yılında 500 bin, 2020 yılı itibari ile de 1 milyon satış rakamına ulaşacağı öngörülüyor.

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Model 3 segment olarak Audi A4, Mercedes C ve BMW 3 serilerine rakip olacak. En az 340km menzile sahip olacak arabanın boyutunun ise Model S‘e göre %20 daha küçük olacağı bilinmekte. Birinci ve ikinci nesil otomobillerden gelen finansman ile büyüme sonucu ölçek ekonomilerine ulaşılması ve ‘birim maliyet'in düşürülmesi, Gigafactory ile pil maliyetlerinin hatırı sayılır miktarda düşmesi sonucu hedef fiyatı tutturması beklenen Model 3 Tesla Motors'un kuruluş vizyonundaki nihai hedef.

NE ZAMAN?

Model 3'ün üretimi mevcut Fremont/California fabrikasında başlayacak ancak tam kapasite üretim hedefi olan yıllık 500.000 otomobile 2020 yılında Gigafactory‘nin tam kapasite üretime geçmesi ile ulaşılması bekleniyor. Yıllık 500.000 araç üretim hedefi için 2015'in Ocak ayında Detroit Autoshow'da Elon Musk her pazar (Avrupa, Kuzey Amerika, Uzakdoğu) için stratejik olarak uygun yerlerde fabrikalar açılabileceğini, tek bir merkezden dağıtımın o kapasitelerde dünya çapında fazla masraflı olacağını ifade etti.

TASARIMI VE ÖZELLİKLERİ

Tesla Model 3'ün tanıtımı iki kısımdan oluşacak. İlki 31 Mart 2016'da Tesla'nın California'da bulunan Hawthorne dizayn merkezinde özel davetlilerin katılımı ile tanıtılmıştı.

Giriş modeli ABD'de 35,000$ olacak.

En ucuz giriş modeli bile 0-100km/s hızlanmasını 6 saniyeden kısa sürede tamamlayabilecek.

RWD(Arkadan itişli) ve AWD(dört çeker) modelleri olacak.

Güvenliğe tüm süreçte birinci derece öncelik verilmiş. Her alanda 5 yıldızlı bir güvenlik değerine sahip olacak.Giriş modelinde tek şarj ile gerçek dünya kullanımında 340km gidebilmesi bekleniyor. Üst model için resmi bir açıklama henüz olmasa da dedikodular 500km üstüne çıkacağını söylüyor.

Bütün modeller standart Autopilot donanımı mevcut üretilecek.3) Autopilot opsiyonunu böylelikle daha sonradan opsiyon ücretini ödeyerek açtırabileceksiniz.4) Ayrıca bu sayede çarpışma önleme, kör nokta uyarı vb. güvenlik amaçlı Autopilot özellikleri tüm araçlarda ücretsiz bulunabilecek.

MODEL 3’ÜN BAGAJI SEDAN GİBİ AÇILIYOR

Model 3 bir sedan, Model S gibi hatchback bir arkaya sahip değil. Aynı zamanda aracın arkaya kadar tamamı cam. Böylelikle arka koltukta oturan yolculara daha fazla baş mesafesi sağlanmış. Aynı zamanda önde motor ve motorun alevlerinden koruyan bir “firewall” olmadığından koltuklar da azıcık öne taşınmış. Sonuç olarak Model 3'e 5 yetişkin çok rahat şekilde sığabiliyor.

Model S ve Model X‘te olduğu gibi önde de bagaj mevcut. Sınıfındaki araçların hepsinden çok kargo alanına sahip. Arka koltuklar aynı zamanda tamamen katlanabiliyor. Arka bagaja bir bisiklet, ya da koltukları katlayarak sörf tahtası sığabiliyor.

Model 3'te Supercharge edebilme özelliği olacak. Giriş modelinde bile olan 340km menzil şehir içi için her durumda yeterli olsa da uzun yolun çözümü Supercharger. Nisan 2016 itibariyle 4 kıtada 610'dan fazla Supercharger istasyonu bulunuyor ve bu istasyonlarda Tesla sahipleri 20dk'da 200km'lik şarjı edebiliyor, hem de bedava. Üstüne üstlük istasyon sayısı Model 3 çıkana kadar iki katına çıkacak. Plana göre Türkiye'de Antalya'dan çıkıp Londra'ya ya da Madrid'e kadar ücretsiz gidebilinecek. Ancak Superchargerları kullanabilme özelliği ek fiyatlı bir opsiyon olacak aynı 2012 Model S 60'larda olduğu gibi. Fiyatı şimdilik bilinmiyor.

Model 3'ün ilk teslimleri 2017 sonunda ABD batı yakasında başlayacak. Daha sonra doğu yakası, Avrupa, Asya/Avustralya ve sağdan direksiyonlu pazarlar sırası ile devam edecek. Ancak 3 günde 280,000 ön sipariş alınması sonrasında Elon Musk üretim hızının daha da hızlı artırılması üzerinde çok çalışacaklarını ifade etti. Yine Tesla'nın içinden duyulanlara göre Model 3 üretime çok yakın ve Model X gibi maceracı özellikleri6) olmayacağı için vaktinde çıkarılabilecek. model-3 arkadan itişli model ile 4X4 model arasındaki fark 5,000$'dan az olacak.

ÇEKİCİ AKSAMI TAKILABİLECEK

Arabada kullanılan alaşım Model S ve Model X‘te olduğu gibi tamamen alüminyum değil. Çelik-alüminyum karışımı. Fiyat ağırlıkta en ideal nokta bulunmuş olmalı. Henüz detaylarını bilmiyoruz.

REZERVASYON ÖN SİPARİŞ

Aynı Tesla'nın daha önceki tüm otomobilleri Roadster, Model S ve Model X‘te olduğu gibi Model 3‘te de teslimlerden önce rezervasyonlar 8) alınıp o müşterilere üretimin başlaması ile öncelikli teslim yapılacak. Model 3'ün tüm dünyada rezervasyonları 1000$9) karşılığı internet üzerinden 1 Nisan 2016'da başladı. Ancak Model S ve Model X aksine daha yüksek ücret karşılığı daha öncelikli teslim hakkı sağlayıp aracı üretenlerin imzalarını taşıyan özel “Signature Serisi” rezervasyonlar Model 3'te olmayacak. 31 Mart 2016 Model 3 tanıtımından sonra sadece üç günde 280,000 ön sipariş alınıp ilk 3 sene üretim kapasitesi dolduruldu bile. Elon Musk attığı bir tweet'te daha fazla üretmenin yollarını aramanın en büyük öncelikleri olduğunu bildirdi.

TÜRKİYE FİYATI

En çok sorular sorulardan birisi Model 3 Türkiye fiyatı. Henüz böyle bir fiyat belli olmasa da tahmin şu şekilde yürütebiliyoruz. ABD'de 70,000$ olan giriş modeli Tesla Model S Avrupa'da 70,100€'ya satılıyor. 35,000$'lık model Avrupa'da 35,000€ olursa, üzerin motor gücüne10) göre değişecek %3 ila %15 ÖTV, üstüne %18KDV sonrası Türkiye'de KDV dahil 42,500€ ila 48,000€ arasında değişecek bir başlangıç fiyatı beklemek mantıklı olabilir.

Tabii henüz fiyatı ya da akıbetleri bilinmeyen opsiyonlar((batarya, performans, teknolojik seçenekler vs.) ile fiyat 70,000€ civarlarına da çıkacaktır.

Kaynak: teslaturk.com