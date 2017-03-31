Elon Musk’un şirketi Space X, yörüngeye fırlatılan bir roketi tarihte ilk kez geri dünyaya indirmeyi başardı!

Ünlü girişimci Elon Musk'ın uzay çalışmalarına odaklanan şirketi Space X, fırlatılan bir roketi, yeniden kullanılabilir durumda geri dünyaya indirmeyi başardı. İlk kez gerçekleştirilebilen bu gelişme gelecekteki uzay çalışmaları için büyük önem teşkil ediyor.

Ünlü girişimci Elon Musk'ın uzay çalışmalarına odaklanan şirketi Space X, fırlatılan bir roketi, yeniden kullanılabilir durumda geri dünyaya indirmeyi başardı. İlk kez gerçekleştirilebilen bu gelişme gelecekteki uzay çalışmaları için büyük önem teşkil ediyor.

Elon Musk ve şirketi Space X uzun bir süredir tekrar tekrar kullanılabilir roketler üzerine çalışıyorlar. Uzaya çıkışta kullanılan roketlerin yeniden kullanılabilir olması uzay çalışmalarının maliyetlerinin düşürülmesi için kritik bir çözüm olarak görülüyor. Space X sonunda uzaya gönderdiği bir roketi yeniden kullanılabilir durumda dünyaya geri getirip indirmeyi başardı.

Falcon 9 adlı roket geçtiğimiz yıl Nisan ayında fırlatılmış ve başarılı bir iniş gerçekleştirmişti. Ama bu sefer aynı roket yörüngeye gönderilip geri getirilerek uzay çalışmalarından tarihi bir adım atılmış oldu.

Space X’in CEO’su Elon Musk bu gelişmenin uzay uçuşları için büyük bir devrim olduğunu belirtti ve bu aşamaya gelmelerinin 15 yıl sürdüğünü açıkladı: “Buraya gelene kadar pek çok zor engeli aştık ki Space X’in bu tarihi başarıyı elde etmesinden gurur duyuyorum.”

DRONE GEMİYE İNİŞ YAPTI

Falcon 9 bu uzay uçuşunda bir telekomünikasyon şirketi olan SES için yörüngeye bir uydu taşıdı. Yörüngeye ulaşan Falcon 9 başarılı bir şekilde uyduyu bıraktıktan sonra Space X’in Atlantik okyanusunda yer alan ve otonom iniş platformu olarak tasarlanmış drone gemilerinden birine iniş yapmayı başardı.