En gerçekçi iPhone 8 görüntüleri yayınlandı: iPhone 8 ne zaman çıkacak?

Önümüzdeki eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 8 hakkında tüm detaylar şekilleniyor. Sızan görsellerle birçok ayrıntısı ortaya çıkan iPhone 8 bir Youtuber tarafından incelendi. Sadece tasarımsal olarak detayları ortaya koyan fakat çalışmayan cihaz, iPhone 8’in nasıl görüneceği konusunda biraz daha fikir verdi. Sızan bu tasarımlar Çinli fabrikaların iPhone 8 CAD dosyalarını alarak, prototip cihazlarını üretip test etmesiyle ortaya çıkıyor. İşte YouTuber’ın incelediği iPhone 8 tasarımı…
BEYAZ iPHONE 8 BEĞENİLMEDİ
Sızan tasarımlardan beyaz olan versiyonu fazla beğenilmedi. Birçok kullanıcı tarafından Android telefonlara benzetilen iPhone 8’in beyaz versiyonu ekran dışındaki çerçevelerinin klasik iPhone görünümünden uzak olması sebebiyle beğenilmedi.