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En gerçekçi iPhone 8 görüntüleri yayınlandı: iPhone 8 ne zaman çıkacak?

iPhone 8'in gizlisi saklısı kalmadı, en ince detayına kadar sızan iPhone 8 tasarımı artık video yayıncılarının ellerinde görülmeye başlandı. Beyaz ve siyah olarak çıkması beklenen iPhone 8'in beyaz modeli bazı Android modellerine benzetildi ve güzel bulunmadı.

09:055 Temmuz 2017
Bilim - Teknoloji
En gerçekçi iPhone 8 görüntüleri yayınlandı: iPhone 8 ne zaman çıkacak?
iPhone 8'in gizlisi saklısı kalmadı, en ince detayına kadar sızan iPhone 8 tasarımı artık video yayıncılarının ellerinde görülmeye başlandı. Beyaz ve siyah olarak çıkması beklenen iPhone 8'in beyaz modeli bazı Android modellerine benzetildi ve güzel bulunmadı.

Önümüzdeki eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 8 hakkında tüm detaylar şekilleniyor. Sızan görsellerle birçok ayrıntısı ortaya çıkan iPhone 8 bir Youtuber tarafından incelendi. Sadece tasarımsal olarak detayları ortaya koyan fakat çalışmayan cihaz, iPhone 8’in nasıl görüneceği konusunda biraz daha fikir verdi. Sızan bu tasarımlar Çinli fabrikaların iPhone 8 CAD dosyalarını alarak, prototip cihazlarını üretip test etmesiyle ortaya çıkıyor. İşte YouTuber’ın incelediği iPhone 8 tasarımı…

BEYAZ iPHONE 8 BEĞENİLMEDİ

Sızan tasarımlardan beyaz olan versiyonu fazla beğenilmedi. Birçok kullanıcı tarafından Android telefonlara benzetilen iPhone 8’in beyaz versiyonu ekran dışındaki çerçevelerinin klasik iPhone görünümünden uzak olması sebebiyle beğenilmedi.

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