En sevimli dijital asistan: Profesör Einstein

Evinize dijital yardımcı olarak ruhsuz bir kutu almaktansa, hem bilgili hem de matrak bir robotla çalışmaya ne dersiniz?

Evinize dijital yardımcı olarak ruhsuz bir kutu almaktansa, hem bilgili hem de matrak bir robotla çalışmaya ne dersiniz?

mazon'un Alexa'sı veya Google'ın Home'u gibi dijital asistan cihazlar her geçen gün daha popüler oluyor. Ama bu cihazların ortak bir noktaları var ki, onları içimizden gelerek evimize koymamızı engelliyor olabiliyor. Dışarıdan görünüşlerinde hepsi de çok sıkıcı birer elektronik kutu görüntüsünde. Ama Hanson Robotics firması her eve çok sevimli ve eğlenceli bir dijital asistan olan Profesör Einstein'i sokmaya niyetli.

Bu cihaz ilk bakışta dünyaca ünlü bilimadamı ve fizikçi Albert Einstein'in küçük bir kuklası gibi duruyor. Ama becerileri sevimliliğinin çok ötesinde. Profesör Einstein sadece konuşmakla kalmıyor, çeşitli yüz ve göz ifadeleri yapabiliyor, çocuğunuzla matematik çalışıyor, size takviminizdeki önemli şeyleri hatırlatıyor, bilim sorularına cevap veriyor, hatta isterseniz sohbet bile ediyor.

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36 cm uzunluğundaki bu sevimli robotu Wi-Fi ile akıllı cihazlarınızdaki Stein-o-Matic uygulamasına bağlamanız da mümkün. Böylece onunla beraber oyunlar oynayabilir, çeşitli bilgi paketleri ve programlar yükleyebilir, hava durumu gibi önemli verileri internetten otomatik çekmesini ve size söylemesini sağlayabilirsiniz. iOS veya Android için indireceğiniz uygulamadaki bilim ve zeka oyunlarını oynadıkça hem puan kazanacaksınız, hem de Professor Einstein size bilim oyunlarına ek olarak faydalı bilgiler verecek.

Hanson Robotics bu dijital asistanı Mart ayında üretme başlamayı ve sene ortasında da satışa sürmeyi planlıyor. Şu anda kitlesel fonlama sitesi Kickstarter üzerinde başlatılmış kampanya ile önsipariş yapabiliyorsunuz. Kampanya sayfasında iki adet “Professor Einstein” robotunu 500 USD'ye sipariş etmek mümkün, ama sene ortasında cihaz piyasaya çıktığında tanesi 600 USD fiyatla satılıyor olacak.