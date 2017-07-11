Essential Phone ne zaman satışa sunulacak?

Essential Phone ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Yaşanan gelişmeler ile birlikte geciken Essential Phone kaç gün içerisinde satışa sunulacağı kesin olarak belli oldu!

30 Mayıs’ta tanıtılan Essential Phone, kullanıcılara verilen tarihe göre 29 Haziran’da piyasaya çıkacaktı. Fakat ortaya çıkan teknik sorunlardan ve bu konuda aceleci davranmayan yetkililer, telefonun kaç gün içerisinde satışa sunulacağını kamuoyuna duyurdu.

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Yapılan açıklamaya göre önümüzdeki 30 gün içerisinde dağıtılacağını duyuran yetkililer, bir daha böyle bir gecikmenin olmayacağını da dile getirdiler.

Qualcomm’un yeni nesil işlemcisi Snapdragon 835 işlemcisinden gücünü alacak olan yeni telefon, ayrıca 4 GB belleği ile oldukça iyi bir performans sergileyecek.

Ekran-gövde oranıyla da bambaşka bir telefon olan Essential Phoneçerçevesiz ekranıyla da kullanıcılara yüzde 85’lik bir dokunmatik alan sunacak.

649 dolarlık fiyat etiketi ile sadece Amerika’da satışa çıkacak olan Essential Phone, henüz ülkemizde veya başka ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı hakkında bir fikir sahibi değiliz.