Ev ya da ofise dönüşebilen konteyner dikkat çekiyor

Bir konteynerin gözlerinizin önünde kocaman bir binaya dönüştüğünü görseniz, ne derdiniz? Teknoloji ilginç sonuçlar ortaya çıkarıyor...

Konteyner deyip de geçmeyin, yük taşımak dışında birçok ise daha yarıyorlar. En yeni mimari trend ise eski konteynerleri alıp, adam edip çeşitli yapılarda kullanmak. Ama bir firma var ki, bunun da ötesine geçmiş durumda. Ten Fold isimli bu firma tüm duvar ve özellikleri kendi içinde katlı şekilde duran ve açıldığında kocaman bir eve veya ofis dönüşebilen konteynerler imal ediyorlar.

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Firmanın tasarladığı konteynerler resmen bir origami nesnesi gibi katlı duruyor. Kapalı şekilde kolayca istenilen yere taşınıyor. Kullanılacağı yerde ise bir düğmeye basışla 5 katı büyüklükte bir açık alana dönüşüyorlar. Bu şekilde mobil bir ofise veya hastaneye sahip olabilir, açma işleminden sonra kısa sürede çalışır hale getirebilirsiniz. Hatta konteynerin ana gövdesinin üzerine güneş paneli monte edip, enerjinizi bile kendiniz üretebilirsiniz.

Bu fikir, insanların artık yere çakılı veya sabit evler istemedikleri yaklaşımından ortaya çıkmış. İnsanlar artık eski okul otobüslerini, kamyonetleri veya herhangi bir aracı bir eve çevirebiliyor. Bu şekilde hazırlanmış gezgin kitap dükkanları veya gıda marketleri bile mevcut. Ten Fold firması işte bu trendi çok verimli bir şekle sokmuş. Şimdilik bu modüler konteynerlerin fiyatları biraz pahalı, 100 bin Sterlin civarında. Ama talep arttıkça üretim maliyetleri düşecek ve daha fazla kişi bu ilginç çözümlere sahip olur hale gelebilecektir.