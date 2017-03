Evrendeki en tuhaf 5 olay

Evren fotoğraflarına bakıp, renklerine ve büyüklüğüne hayran kalıyor olabilirsiniz. Ama bu güzel görünümlü evren, bazen çok korkutucu olabiliyor.

Bazı şeylerin olması bizim gezegenimizde mümkün değildir ve bunun diğer gezegenlerde de aynı şekilde olduğunu düşünmeniz de tuhaf olmaz. Ama yaşadığımız evren bizim bildiğimizden çok daha farklı ve şaşırtıcı.

Gölgelerin efendisi

Gölgesi olmayan canlı veya cansız bir şey düşünülemez. Ama dünyada sadece bir gölge vardır. Bağlı olduğu varlığı yada eşyayı gittiği her yerde takip eder ama her zaman yalnızdır. Ama bu evrensel bir şey değildir ve evrenin başka yerlerinde farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. Dünyada her şeyin sadece 1 gölgesinin olması, ışık kaynağımızın sadece Güneş olmasından kaynaklanıyor.

Peki Star Wars filmindeki Tatooine gezegeni gibi 2 güneşimiz olsaydı nasıl olurdu? Akşamları güneşin batışını izlemeyi teklif ettiğinizde “Hangisi?” diye bir tepki almanın dışında, iki gölgeye sahip olurdunuz. Bu, Kepler – 16b gezegeni bulunana kadar sadece bilim kurgu hikayelerinde olan bir durumdu. Kepler – 16b iki tane yıldızın yörüngesinde dönüyor. Şuan oraya ışınlansaydınız, büyük ihtimalle yüksek sıcaklık ve hava eksikliğinden fazla yaşayamazdınız ama özel bir kıyafet ile gittiğinizi varsayarsak, bir anda gölgenize bir kardeş daha gelmiş olurdu.

Su dünyası

GJ1214-b isimli gezegen, tahmin edilene göre tamamen suyla kaplı. Dünyadan birkaç kat daha büyük olan bu gezegen Pasifik Okyanusu’nun bir süs havuzuna benzemesine neden oluyor. Dünyanın %70’i suyla kaplı olsa bile, su dünya kütlesinin sadece %0.05’ini oluşturuyor. Ancak GJ1214-b gezegeninin kütlesinin tam olarak %10’u su! Bu da demek oluyor ki gezegen yüzlerce kilometre derinlikteki bir okyanusla kaplı. Bizim 11 kilometre derinlikteki okyanuslarımızda bile 33 metreyle dünyanın en büyük canlısı olan mavi balina varsa, bu gezegende neler olabilir düşünmek bile istemiyoruz.

Bunlardan da daha etkileyici şey ise, okyanusun yüzlerce kilometre dibinde basınç o kadar fazla oluyor ki, su egzotik bir şekilde buza dönüşüyor. Bilim insanları bu çeşit buza Ice 7(Buz 7) diyorlar ve bu özgün tipteki buz soğuk değil ama katı halde. Bu dünyada doğal yollarla ortaya çıkabilecek bir madde değil.

Başımıza taş yağacak

Dünyanın hava durumu bazen çok sert ve tahmin edilemez olabiliyor. Ama evrenin geri kalanıyla karşılaştırınca biz çok iyi durumdayız.

COROT – 7b isimli gezegende yağmur yağdığında, aşağı düşen parçacıklar su değil, taş oluyor! Evet taş…

Bunun nedeni ise, gezegenin güneşe bakan tarafının 2600 Celcius derece, karanlık tarafının da 177 Celcius derece sıcaklıkta olması. Gezegenin sıcak tarafındaki ısı taşları eritebilecek kadar. Gezegenin üstünde buluta dönüşen taşlar sıcak tarafta lav olarak yağarken, soğuk tarafta katı formda taş olarak yağıyor.

Cam yağmuru

HD189773 – b gezegeni ise bir önceki gezegeni bile aratacak bir hava durumuna sahip. Dünyamıza uzaklığı 63 ışık yılı olan gezegen, evrensel büyüklük düşünüldüğünde komşumuz sayılır. Dışarıdan baktığınızda çok güzel gözüken gezegen aslında içinde çok korkunç şeyler saklıyor. Gezegenin atmosferi silikat parçacıklarıyla dolu ve üzerindeki rüzgarlar saniyede 2 kilometrelik hızlara ulaşabiliyor! Bu da yetmezmiş gibi, gezegenin sıcaklığı 930 Celcius derecelerde seyrediyor.

Ama bunların hiçbiri bu gezegenin korkunç olmasına neden olan asıl şey değil. Gezegende yağmur yağdığında, yeryüzüne cam parçaları düşüyor ve rüzgarın hızından dolayı, camlar yana doğru etrafta uçuşuyor. Eğer böyle bir kasırga dünyada meydana gelseydi Ekvator’u 5 saat 33 dakikada döner ve ardında bir cam şeridi bırakırdı.

Doğal benzinlik

Evrendeki tuhaf olaylardan birisi ise bize çok yakın bir yerde yaşanıyor: Satürn’ün uydusu Titan. Titan çok farklı bir yer ve yüzeyi 2005 yılında gün yüzüne çıktı. Kendine ait atmosferi, gölleri ve nehirleri olan Titan’da bizde olduğu gibi yağmur da yağıyor. Uydunun üzerindeki sıcaklık ise, -179 Celcius dereceyle, hayal bile edemeyeceğimiz kadar düşük. Uydunun yer yüzündeki göller ve nehirler sıvı metandan oluşuyor, yani doğal gazın en önemli bileşeni.

Titan’ın yüzeyinin sadece %20’si görüldü ama sadece orada bile Dünya’dakinden daha fazla doğal gaz ve petrol olduğu düşünülüyor. O kadar çok gaz var ki, yağmur olarak yağıyor. Birçok insanın rüyası diyebiliriz.

Titan’ın üzerinde kendinize bir kanat takıp uçmanız çok kolay. Atmosferi o kadar yoğun, yer çekimi de o kadar zayıf ki, koşup zıpladığınız takdirde bütün uyduyu uçarak gezebilirsiniz. Tıpkı rüyalarınızdaki gibi.

Daha farklı Başka Şeyler içerikleri için aşağıdaki haberlerimize bakın:

İLGİLİ HABER Reis filmini IMDb'de gazladılar!

İLGİLİ HABER İşte 'yılın oyunu' adayı!