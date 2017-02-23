Facebook sizinle ilgili 98 sorunun cevabını biliyor!

Facebook sizi ailenizden bile daha iyi tanıyor olabilir. Facebook'a verdiğiniz kişisel bilgiler düşündüğünüzden daha fazla...

Facebook sizi ailenizden bile daha iyi tanıyor olabilir. Facebook'a verdiğiniz kişisel bilgiler düşündüğünüzden daha fazla...

Sosyal medya devi Facebook büyümeye devam ediyor, üye sayısı 1 milyarı aşan Facebook’da her üyenin onlarca kişisel bilgisi yer alıyor. Sosyal medya platformlarının sık sık gizlilik tartışmalarıyla gündeme gelmesi, sosyal medya platformları bizim hakkımızda hangi bilgilere sahip, sorusunu akla getirdi. Washington Post tarafından yapılan araştırmayla çarpıcı gerçek ortaya çıktı.

FACEBOOK HAKKINIZDA HANGİ SORULARIN CEVABINI BİLİYOR

Evinizin ve işinizin konumu

Yaşınız

Bulunduğunuz jenerasyon

Cinsiyetiniz

Diliniz

Eğitim düzeyiniz

Okuduğunuz yer

Hangi okullarda okuduğunuz

Etnik durumunuz

Net geliriniz

Ev sahibi olup olmadığınız

Sahip olduğunuz evin değeri

mülkiyet boyutunuz

Evinizin kullanılabilir alan miktarı

Evinizin yapım tarihi

Evinizin kompozisyonu

30 gün içinde yıl dönümü olan tüm kullanıcılar

Ailesinden ve memleketinden ayrı yaşayan tüm kullanıcılar

Sizin ve arkadaşlarınızın medeni durumu, doğum tarihleri, evlilik tarihleri

Uzun süreli ilişkiniz olup olmadığı

Yeni bir ilişkiniz olup olmadığı

Yeni bir iş sahibi olup olmadığınız

Yeni nişanlanıp nişanlanmadığınız

Yeni evli olup olmadığınız

Kısa bir süre içinde taşınıp taşınmadığınız

Tüm kullanıcılarının yaklaşan doğum günleri

Aile bilgileriniz

Bebek bekleyip beklemediğiniz

Anne olup olmadığınız ve giyim tarzınız

Politik görünüşüz

Siyasi görüşünüz

İlişki durumunuz

Çalışan olup olmadığınız

Hangi sektörde çalıştığınız

Ne iş yaptığınız

Çalıştığınız ofis tipi

İlgi alanlarınız

Motorsiklet sahibi olup olmadığınız

Araba almayı planlayıp planlamadığınız ve bu arabanın markası, modeli ve türü

Yakın zamanda araç parçası veya aksesuarı alıp olmadığınız

Araç parçasına veya servisine ihtiyacınız olup olmadığı

Sahip olduğunuz arabanın markası ve durumu

Arabanızı satın aldığınız yıl

Aracınızın modeli

Sonraki aracınız için ne kadar para harcayabileceğiniz

Sonraki arabanızı nereden alacağınız

Şirketinizin ne kadar çalışana sahip olduğu

Küçük bir şirketiniz olup olmadığı

Yönetici pozisyonunda çalışıp çalışmadığınız

Bağış yapıp yapmadığınız

Kullandığınız bilgisayar veya telefonun ne olduğu

Hangi tarz oyunlar oynayıp oynamadığınız

Oyun konsoluna sahip olup olmadığınız

Facebook etkinliği düzenleyip düzenlemediniz

Facebook ödeme yöntemlerine sahip olup olmadığınız

Facebook ödemeleri ile ne kadar süre ilgilendiğiniz

Facebook sayfası yönetip yönetmediğiniz

Facebook'a ne zaman fotoğraf yüklediğiniz

İnternet tarayıcınızın ne olduğu

Kullandığınız mail servisi

Teknoloji ile nasıl bir ilişkiniz olduğu

Gurbetçi olup olmadığınız

Hangi bankalar ile iş yaptığınız

Yatırımcı olup olmadığınız

Kredi puanınız

Aktif olarak kredi kartı kullanıp kullanmadığınız

Kredi kartı türünüz

Banka kartınızın olup olmadığı

Kredi kartı limitiniz

Radyo dinleyip dinlemediğiniz

Takip ettiğiniz TV programları ve dizileri

Hangi model telefon kullandığınız

İnternet bağlantı türünüz

Mobil telefon veya tablet kullanım durumunuz

Sıklıkla internet bağlantısını nereden yaptığınız

Kupon kullanıp kullanmadığınız

Hangi çeşit kıyafetler satın aldığınız

Sıklıkla hangi mağazaları ziyaret ettiğiniz

Alkol kullanımınız ve hangi çeşit tercih ettiğiniz

Hangi marketleri tercih ettiğiniz

Hangi güzellik ürünlerini tercih ettiğiniz

Sağlık durumunuz ve aldığınız tedavi türleri

Ev için ne kadar para harcadığınız

Çocuk veya evcil hayvan için oyuncak alıp almadığınız, hangi tür evcil hayvanınız olduğu

Ev için yaptığınız alışveriş düzeyi

İnternetten alışveriş yapıp yapmadığınız veya ne sıklıkla yaptığınız

İLGİLİ HABER Facebook'tan yuva yıkacak çalışma!