Facebook’ta erişim sorunu! Kullancılar Twitter’da isyan etti…

Milyarlarca kullanıcısı olan sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta erişim sorunu yaşandı.

Dünyanın en çok kullanıcısına sahip olan sosyal medya plartformu Facebook kısa süreli erişim sorunu yaşadı. Saat 21:45’ten itibaren yaşanan erişim sorunu Facebook kullancılarının isyanına neden oldu.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, erişim sorunu yaklaşık 15 dakika sürdü ve 22.00 sıralarında Facebook’a yeniden giriş yapılabildi.

İşte Twitter’a yansıyan tepkiler:

Facebook çöktü. Abanın Twitter’a — ilkay AYDIN (@ia033) 19 Temmuz 2017

Facebook çöktü geçmiş olsun sanal dünya insanları — MustafaS. (@MutiBrs16) 19 Temmuz 2017

Facebook yine çöktü. birseyler mi oluyor ? — yabancikiz (@Yabancikiz) 19 Temmuz 2017