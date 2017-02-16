Facebook’ta güvende olmak için…

Türkiye’deki aylık aktif kullanıcı sayısı 44 milyona ulaşan Facebook'ta güvenliğimizi nasıl koruyabiliriz? İşte işin uzmanından püf noktaları...

Türkiye'deki aylık aktif kullanıcı sayısı 44 milyona ulaşan Facebook’ta güvenlik sorunu her geçen gün daha fazla insanların kafasını kurcalıyor.

Konuyla ilgili konuşan Sosyal Medya ve İtibar Yönetimi Uzmanı Yaprak Yapsan, aslında kullanıcıların emniyetinin Facebook'un önceliği olduğunu söylüyor.

Yaprak Yapsan: Facebook emniyetimizi önemsiyor çünkü Facebook kendimizi ifade edebileceğimiz güvenli bir ortam yaratmayı hedefliyor. Peki bunu nasıl yapıyor?





”Facebook paylaştığımız şeylerin kimlerin görebileceğini ve kimlerle iletişime geçebileceğimiz ile ilgili seçenekleri bize sunuyor. Bu seçimler bize kalmış diyebiliriz! Öncelikli olarak şifrenizi kolayca hatırlayabileceğiniz ancak başkalarının tahmin edemeyeceği bir şeylerden seçin. Rakamlarla karışık bir şifre seçebilirsiniz mesela. Gizlilik ayarlarını mutlaka kontrol edin. Bu sayede paylaşımlarınızın sadece istediğiniz kişilerin görmesini sağlayabilir, hangi uygulamaları kullandığınızı kontrol edebilir ve gizliliğinizi düzenleyebilirsiniz. ”

”Ekranın sağ üst köşesinde kilit simgesi sizi gizlilik ayarlarına götürecektir. Arada güvenlik kontrolü yapın. Güvenlik kontrolünü yardım merkezinden sağlayabilirsiniz ve oturumunuzu açtığınız bilgisayarlardan veya telefonlardan çıkış yapabilirsiniz. Güvenilir 3 arkadaşınızı belirleyin. Böylece hesabınıza giriş yapamadığınızda bu güvenilir arkadaşlarınıza bir doğrulama kodu gidecek ve o kodla kolaylıkla giriş yapabileceksiniz. Güvenlik ayarlarınızdan “güvenilir kişiler”e tıklayarak arkadaşlarınızı seçebilirsiniz. Son olarak konumunuzu koruyunuz. Bir paylaşım yaptığınızda yerinizi kimlerin görebileceğine dikkat ediniz. Bu önemli!”

”Facebook emniyetiniz için sizlere birçok fırsat sunuyor. Doğru değerlendirmeli, önlemlerimizi almalıyız. Kimlerin arkadaş olarak ekleyebileceğini veya mesaj atabileceğini bile kendimiz seçebiliyoruz. Bu seçimleri de gizlilik bölümünden gerçekleştirebiliyoruz. Siz, siz olun; güvende olun!”

Şifrenizi korumak için: fb.me/Passwords

Giriş bildirimleri için: fb.me/LoginNotifications

Giriş onayları için: fb.me/LoginApprovals

Güvenilir kişilerinizi belirleyin: fb.me/TrustedContacts

Giriş yaptığınız yerleri kontrol edin: fb.me/ActiveSessions

Bildirimlerinizi özelleştirin: fb.me/Notifications

Hedef kitlenizi seçin: fb.me/AudienceSelector

Konumunuzun gizliliğini yönetin: fb.me/LocationPrivacy