Facebook’ta paylaşılan “Yarın teslim tarihi” mesajı doğru mu?

Facebook'ta kullanıcılar hesaplarından kendilerinden habersiz paylaşılacak mesajlara karşı önlem olarak "Yarın teslim tarihi" ibaresi ile başlayan bir mesaj paylaşıyorlar. Peki viral olan ve giderek paylaşılan bu mesaj doğru mu?

Facebook’ta son günlerde “Yarın teslim tarihi” ifadesiyle başlayan bir metin paylaşılıyor. Metinde Facebook içeriklerinin herkese açık olacağı iddia ediliyor ayrıca Facebook’taki hesaplarının ele geçirilip suç içerikli mesajlar paylaşılması durumunda sorumluluğunun Facebook olacağı beyan ediliyor. Asılsız bir şekilde paronaya yaratan mesajda yazanlardan korkan kullanıcılar da mesajı duvarlarında paylaşıyorlar.

“YARIN TESLİM TARİHİ” SAÇMALIĞI

Haberimizin devamında tam metnini okuyabileceğiniz ” Yarın teslim tarihi” metninde Facebook kullanıcıları hesaplarının hacklenmesi ve hesaplarından terörü destekleyecek mesajlar atılması korkusuyla böyle bir olay olması durumunda mesajlardan sorumlu olmadıklarını beyan ediyorlar. Ancak Facebook kullanıcıları bu mesajı boşuna paylaşmaktadırlar çünkü hem mesajda belirtilen “Jandarma Genel Komutanlığı Bilişim Suçları Sosyal Ağ Bildirgesi” adlı böyle bir bildirge yoktur. Ayrıca Facebook kullanıcı sözleşmesine göre paylaşımlarından kullanıcılar mesuldür. İşte Facebook kullanıcı şartnamesinin ilgili bölümü ve Facebook’un konuyla ilgili bildirisi:”Facebook’ta paylaştığınız bilgilerin ve içeriklerin tamamı sizin mülkiyetinizdedir ve bu bilgilerin nasıl paylaşıldığını gizlilik ve uygulama ayarlarınız aracılığıyla kontrol edebilirsiniz. Ayrıca:

Fotoğraflar ve videolar gibi fikri mülkiyet hakları kapsamında bulunan içerikler için, tarafımıza, gizlilik ve uygulama ayarlarınıza tabi olan şu izni verirsiniz: Tarafımıza, Facebook’ta ya da Facebook ile bağlantılı bir şekilde paylaştığınız fikri mülkiyet hakkı olan herhangi bir içeriği kullanmamız için münhasır olmayan, devredilebilir, alt lisans atanabilir, telifsiz, uluslararası bir lisans verirsiniz (Fikri Mülkiyet Lisansı). Fikri mülkiyet hakkı olan içeriğinizi ya da hesabınızı sildiğinizde, söz konusu içerik başkalarıyla paylaşılmadıysa veya bu kişiler tarafından silindiyse, bu Fikri Mülkiyet Lisansı’nın geçerliliği de sona erer.”



Bunların dışında Facebook’ta hesabınız hacklense ve başkası tarafından ele geçirilse bile atılan mesajlara yönelik ip kontrolü yapılabilir ve mesajın atıldığı konum ve cihaz tespit edilebilir. Ayrıca Facebook gizlilik ile ilgili gerekli ayarlamaları kullanıcılarına sunuyor. Facebook’taki gizlilik politikaları da kullanıcılar sitenin resmi hesabı ile duyrulur yani Facebook’ta yapılan bu tarz paylaşımlara itibar etmeyiniz.

İŞTE O SAÇMA METİN:

Yarın teslim tarihi…!!!!!!!

Paylaştığımız her şey, yarın herkese açık olacakmış. Silinmiş veya izinsiz olan mesajlar bile. Sadece bir bitti ve önlem almak her zaman için tercih edilir.. Kanal 13 Facebook’ta gizlilik konusunda konuşmuşlar. (Facebook’u veya Facebook’a fotoğraf, bilgi, mesaj ve gönderiler, hem geçmiş hemde gelecekte kullanmak için facebook izni ile herhangi bir tarafa izin vermem..) Bu ifade ile Facebook ‘a, bu profili ve /veya içeriği doğrultusunda bana karşı herhangi bir eylem alabilmesi kesinlikle yasaktır.. Gizlilik ihlali ve yasası, yasalar tarafından ceza (1_308_1_1_103 308_103 ve Roma tüzüğü…) Not ;Facebook artık kamu taraf.. Tüm üyelerin bu şekilde bir not göndermesi gerekiyor.. İsterseniz bu sürümü kopyalayıp koyun.. Böyle bir ifadeyi en az bir kez yayınla, Teknik olarak fotoğraflar kullanımı ve profil devletle ilgili bilgi içinde.. Paylaş kopyala ama kendi adınız olsun…. Güvenliğiniz için..ÇOK ÖNEMLİDİR… AVUKATLAR KOPYALAYIP YAPIŞTIRMAKTA FAYDA GÖRÜYOR.

RESMİLEŞMİŞ ÇÜNKÜ!!!

T.C. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 16.02.2016 tarih ve 69471265-010-06/1955 sayılı Milli Güvenliği tehdit eden örgüt ve yapılarla irtibatlı kamu çalışanları hakkındaki Genelge (2016/4) Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Ayrıca MİT Müsteşarlığı Sosyal Ağ Bildirgesi doğrultusunda, Facebook’un güvenlik açığından ötürü hesabım üzerinde bulunan tüm verilerimin

(IP, fotoğraflarım, paylaşımlarım vs.) çarpıtma yolu ve yasa dışı bir şekilde sahte kişilerce kullanılmasından ve doğabilecek tüm zararlardan ilgili, Türk Ceza Kanunu maddeleri gereğince; Facebook sorumludur.

Bu hesabımdan başka bir hesabım olmadığını bildirir ve gereğinin buna göre yapılmasını tarafınıza arz ederim.

NOT: PAYLAŞMAYIN DUVARINIZA YAPIŞTIRIN.