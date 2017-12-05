Facebook’tan çocuklara büyük yenilik! Messenger Kids devrede | Son dakika teknoloji haberleri

Sosyal medya devi Facebook, çocuklarınızın arkadaşları ile güvenli bir şekilde görüşebileceği Messenger Kids adında bir uygulama yayınladı. Bu uygulama sayesinde çocuklarınız sizin kontrolünüzde arkadaşları ile eğlenceli vakit geçirebilecek.

Teknolojinin kullanım yaşı her geçen gün daha da aşağı geliyor. Zamanın çocukları artık yetişkinlerden daha iyi tablet, akıllı telefon ve bilgisayar kullanabilir hale geldi. Buda çocukların internetin iyi yanlarının yanı sıra kötü yanlarına da maruz kalmalarına neden oluyor ve aileler ne yazık ki bu duruma yüzde yüz çözüm bulmakta sorun yaşamaya devam ediyor.

ABD'li sosyal medya devi Facebook ise mesajlaşma platformu Messenger'da çocuklara hitap eden ve ailelere rahat bir nefes aldıracak uygulamayı devreye soktu. Messenger Kids adındaki uygulama, sizin kontrolünüzde çocuklarınızın arkadaşları ile görüntülü, sesli görüşmesine olanak sağlıyor. İnternet üzerinden sizin seçtiğiniz ve kontrol edebildiğiniz uygulama çocuklarınızı güvence altına alırken, tanımadığı kişilerin çocuklarınıza ulaşmasının da önüne geçiyor.

Peki ya uygulama nasıl kullanılıyor?

Facebook tarafından çocukları için geliştirilen bu uygulamayı kullanabilmek için öncelikle çocuğunuzun tableti veya akıllı telefonuna kurmanız gerekiyor. Bu uygulamaya giriş yapabilmek için ise yeni bir hesap açmanıza gerek kalmıyor. Kendi hesabınızla girdiğiniz Messenger Kids uygulamasına çocuğunuzun hesabını tanımlamanız yeterli oluyor. Böylelikle çocuğunuzun sizin kontrol ettiği bir Messenger hesabı olmuş oluyor.

Çocuğunuzun arkadaşlarına ulaşabilmesi için ise sizin çocuğunuzun arkadaşının ailesini hesabanıza eklemeniz yeterli olacak. Böylece çocuğunuz arkadaşlarına kolayca ulaşabilecek.

Ayrıca Messenger Kids uygulaması, mesajlaşmanın yanı sıra görüntülü görüşme sırasında çeşitli çıkartmalar ve eğlenceli uygulamalar barındırıyor. Çocuğunuzun arkadaşları ile eğlenceli vakit geçirmesine imkan sağlıyor.

Şimdilik ABD'de iOS işletim sistemi için kullanıma sunulan bu özelliğin yakın zamanda tüm platformlarda ve Türkiye'de kullanıma sunulması bekleniyor.