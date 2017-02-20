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Facebook’tan yuva yıkacak çalışma!

Facebook, özel hayatın gizliliği konusunda tartışma yaratan bir adım atıyor. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, yaptığı açıklamada özel mesajları okuyacak bir yapay zeka üzerinde çalıştıklarını söyledi.Facebook kullanıcıları haberi alır almaz büyük tepki gösterdi.
23:0520 Şubat 2017
Teknoloji
Facebook’tan yuva yıkacak çalışma!
Facebook, özel hayatın gizliliği konusunda tartışma yaratan bir adım atıyor. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, yaptığı açıklamada özel mesajları okuyacak bir yapay zeka üzerinde çalıştıklarını söyledi.Facebook kullanıcıları haberi alır almaz büyük tepki gösterdi.

Dünyanın en çok tıklanan 2. sitesi olan Facebook, zaman içinde de yeni güncellemelerle kendisini yenilemeye devam ediyor. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, yaptığı açıklamada özel mesajları okuyacak bir yapay zeka üzerinde çalıştıklarını söyledi.

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Mesajları yapay zeka okuyacak olsa da kişilerin özel mesajlaşmalarının bir algoritma tarafından okunması aynı zamanda farklı kişilerin eline geçebileceği ihtimalini de getiriyor. Tepkiler çığ gibi gelse de Facebook daha önceki durumda olduğu gibi bu durumda da henüz net bir tavır belirtmiş değil.

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Son güncelleme: 23:0620.02.2017
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