Far Cry 5 co-op tarafında üzdü!

Far Cry 5 arkadaşınız ile senaryoda ilerlemenize izin verecek. Tıpkı diğer co op oyunlarında olduğu gibi arkadaşlarınızla beraber oyunla ilerleyerek keyifli vakit geçirebileceksiniz. Ama bu keyif dolu anlar oyununuza geri döndüğünüzde sona erecek.

Far Cry 5 oynarken beraber görev yapmak diye bir şey olmayacak. Eğer arkadaşınızın oyununda bir görevi tamamlar veya ilerleme kaydederseniz, bu aşamalar sadece arkadaşınızın oyun kaydı için geçerli olacak. Saatler bile harcasanız kendi oyununuzla ilgili herhangi bir aşama kaydedemeyeceksiniz.

Yıllardır son derece güzel işleyen yüzlerce oyunun gayet başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği bu olayı Far Cry 5’in yapamıyor veya yapmıyor olması gerçekten de büyük hayal kırıklığı oldu.

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GameStar tarafından hazırlanan bir video ile ortaya çıkan bu olay Reddit ve Ubisoft Forumlarında ortalığı ayağa kaldırırken, Ubisoft tarafında henüz bir açıklama ve doğrulama yapılmadı. Far Cry 5 27 Şubat 2018’de PC, PS4 ve Xbox One için satışa çıkacak.