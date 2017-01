For Honor için merakla beklenen beta süreci başlıyor

Ubisoft'un merakla beklenen aksiyon oyunu For Honor için kapalı beta süreci başlıyor. İşte For Honor oyunu ve beta süreci ile ilgili detaylar...

Ubisoft'un merakla beklenen aksiyon oyunu For Honor için kapalı beta süreci başlıyor. İşte For Honor oyunu ve beta süreci ile ilgili detaylar...

Ubisoft tüm platformlarda 26 – 29 Ocak 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan For Honor Kapalı Betasının içeriğini açıkladı. Oyuncular dört gün boyunca yeni çoklu oyuncu içeriğini, yeni haritaları ve yeni oynanabilir kahramanları deneyebilecekler.

Ubisoft ayrıca oyuncuların For Honor savaşçılarının hikayelerini öğrendiklerinde kapalı beta kodu ile ödüllendirilecekleri interaktif web sayfası SCARS'ı da yayına aldı.

For Honor oyuncuları büyük savaşa hazırlıyor

Oyuncular Kapalı Beta süresince üç farklı For Honor fraksiyonu olan şövalyeler, vikingler ve samuraylar'ın 12 farklı kahramanından dokuzu arasından seçim yaparak ne tür savaşçılar olduklarını öğrenebilecekler.

Her kahraman kendine özgü oyun stiline, zırh setine, silahlara, yeteneklere ve ilerlemeye sahip olacak. Oyuncular For Honor'ın beş farklı çoklu oyuncu modundan üçünde (Dominion 4v4, Brawl 2v2 ve Duel 1v1) birbirlerine karşı mücadele edebilecekler.



For Honor'ın yeni dijital deneyimi SCARS'ta silahlardaki yara izleri size büyük savaşçılar arasındaki sıkı ve kanlı savaşların hikayesini anlatacak. Warden, Kensei ve Raider savaşçıları için 12 farklı ve özel hazırlanmış video bulunuyor.

Oyuncular Kılıç, Balta veya Japon Kılıcı arasından seçim yaparak silahın üç farklı öğesini değiştirebilecek ve 192 farklı kombinasyon yaratabilecekler. Silahlarını yaratan oyuncular savaşın bitmek bilmeyen döngüsüne katılarak Kapalı Beta kodlarına erişebilecekler.