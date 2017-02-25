For Honor oyuncularından haksız ban isyanı!

Bazı oyuncular kurallara uygun bir şekilde For Honor oynamalarına rağmen, oyunun EasyAntiCheat yazılımı ile başları hayli dertte.

Bazı oyuncular kurallara uygun bir şekilde For Honor oynamalarına rağmen, oyunun EasyAntiCheat yazılımı ile başları hayli dertte.

For Honor’da gelen raporlara göre oyunun içerisindeyken “EasyAntiCheat 0006000043” hata kodu ile karşılaşan oyuncular, bir hile programı kullandıkları gerekçesiyle sunuculardan uzaklaştırılıyor. GamerRevolution’ın yaptığı ufak araştırma sonucunda da banlanan oyuncular arasındaki ortak noktanın Xpadder oyun kumandası kullanıyor olduğu ortaya çıktı.

For Honor inceleme

Macro kullanımı önemli bir etken

Xpadder’ın macro ayarlanabilen bir yapıda olması da yasaklanan oyuncuların aslında suçsuz olmayabileceği anlamına geliyor. Çünkü macro kullanımıyla peş peşe yapılması gereken seri saldırıları tek bir hareketle yapabiliyorlar. Tabii burada uzaklaştırılan oyuncuların hepsine de macro kullanıcısı demek mantıklı olmayacaktır. Yine de EasyAntiCheat’in For Honor’ın Xpadder ile çalışmasından pek de memnun olmadığı da bir gerçek.

Son olarak da banlanan oyuncuların şikayetlerini Ubisoft’a belirtme ve tekrar inceleme yapılmasını isteme hakkı bulunduğunu da hatırlatalım.