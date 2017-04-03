Fotoğrafınızı emojiye dönüştüren uygulama: Memoji

Mesajlarında emoji kullanmayı sevenler, şimdi kendilerini birer emoji’ye dönüştürme şansına sahipler.

Akıllı telefonlar için üretilmiş en popüler selfie düzenleme uygulamalarından olan Facetune'un yaratıcısı Lightricks firması, Memoji isimli yeni uygulama ile bu başarısını katlamaya niyetli. Memoji yazılımı ile çektiğiniz selfie fotoğrafınızı birbirinden eğlenceli emoji'lere dönüştürebiliyorsunuz.

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Memoji uygulaması çektiğiniz fotoğrafı en yeni görüntü tanıma teknolojisi ile tarıyor ve arka planda çalışan bir yapay zeka altyapısı da fotoğrafınızı otomatik olarak değiştirmeye yarıyor. Siz sadece fotoğrafınızı çekip, uygulama içindeki çeşitli emoji'lerden birini seçiyorsunuz. Uygulama kalanı kendisi halledebiliyor. Memoji sizi sadece bir emoji'ye çevirmekle kalmıyor, isterseniz tekboynuzlu at veya şeytan gibi görünümlere sokabiliyor, gözlük ve bıyık gibi aksesuarlar ekleyebiliyor.

Firma günümüz akıllı telefon kullanıcılarının günlük mesajlaşmalarında ve iletişimlerinde emoji karakterlerinin ne kadar önemli hale geldiğini kavramış durumda. Hatta insanların artık mesajlarında emoji yollamak dışında, kendilerini de birer emojiye dönüştürmek istediklerine inanıyorlar.

Uygulama içinde düzenlenen selfie fotoğraflar bir imaj, GIF veya video olarak kaydedilip paylaşılabiliyor. Memoji şu anda sadece iOS kullanıcılarına açık ama yakın zamanda Android versiyonu da geliyor.