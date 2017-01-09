Fransa siber saldırıların hedefi oldu

Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian, 2016 yılında ülkesinde 24bin siber saldırının gerçekleştiğini açıkladı.

Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian siber saldırılarla ilgili bir açıklama yaptı. Le Drian geçtiğimiz yıl içerisinde ülkesin,m savunma birimlerinin 24 bin siber saldırının hedefi olduğunu bildirdi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Le Journal du Dimanche gazetesine konuşan Fransız Bakan bu yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de hedef olabileceğini belirtti. Bakan, Fransa’nın ABD başkanlık seçimlerini hedef alan siber saldırılar gibi saldırıların hedefi olmayacağını düşünmenin ‘safça’ olacağını söyledi.