Furbo, siz yanında değilken köpeğinizi takip edebilmenize olanak sağlıyor!

Siz evde yokken köpeğinizi takip edebileceğiniz ve onunla konuşabileceğiniz bir cihaz olsa fena olmaz mıydı? İşte köpeğinizi uzaktan izlemenize olanak sağlayan Furbo.

Siz evde yokken köpeğinizi takip edebileceğiniz ve onunla konuşabileceğiniz bir cihaz olsa fena olmaz mıydı? İşte köpeğinizi uzaktan izlemenize olanak sağlayan Furbo.

Bebek sahibi olanların ilk satın aldığı cihazlardan biri, onları diğer odadan dinlemek için kullanılan telsiz cihazları. Peki ya bir köpeğiniz varsa ve gün boyunca onun ne yaptığını bilmek istiyorsanız ne kullanacaksınız? İşte burada Furbo isimli cihaz devreye giriyor. Furbo ile sadece tüm gün köpeğinizi uzaktan izlemekle kalmıyorsunuz, iyi bir köpek olduğunda ona atıştırmalık çerezler de atabiliyorsunuz.

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Furbo'yu evinizde merkezi ve yüksekçe bir noktaya yerleştirip elektriğe bağlıyorsunuz. Akıllı telefonunuzdaki uygulaması ile WiFi üzerinden eşlediğinizde, üzerindeki HD kamera ile köpeğinizin ne yaptığını uzaktan izlemenizi sağlıyor. Uygulamaya konuştuğunuzda Furbo'nun üzerindeki hoparlörden köpeğinize komut verebilir, koltuklara çıktığında onu uzaktan uyarabilirsiniz. Ayrıca köpeğiniz siz yokken evde havlamaya başladığında size mesaj ile uyarıda bulunuyor.

Cihazın tepesindeki hazneye köpeğinizin en sevdiği küçük bisküviyi doldurup, Furbo'nun ona uzaktan atmasını sağlamanız da mümkün. Cihazın uygulaması hem iOS, hem de Android versiyonuna sahip. Bu cihaz sayesinde gün boyu köpeğiniz hem yalnız kalmıyor, hem de arada bir uzaktan oyalamış oluyorsunuz. Cihaz Amazon.com online mağazasında 211 dolara satılıyor.