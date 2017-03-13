Galaxy S8 hakkında yeni gelişme: Bataryası belli oldu!

Galaxy S8 modelleri ile ilgili yeni bilgiler sızdırılmaya devam ediyor. Son olarak, Galaxy S8 Plus bataryası görüntülendi! Peki, telefonun batarya kapasitesi ne olacak?

Galaxy S8 modelleri ile ilgili yeni bilgiler sızdırılmaya devam ediyor. Son olarak, Galaxy S8 Plus bataryası görüntülendi! Peki, telefonun batarya kapasitesi ne olacak?

29 Mart’ta duyurulacak olan Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, Samsung’un yeni amiral gemisi modelleri olacaklar. Devam eden sızıntılar sayesinde, duyuruya kadar birçok özellik hakkında bilgiler netleşti.

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Galaxy S8 batarya kapasitesi ortaya çıktı!

Ortaya çıkan söylentilere göre, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus’ın 3000-3500 mAh arası bir değere sahip olacağı konuşuluyordu. Çin'den gelen bir sızıntı görselle Galaxy S8 Plus batarya kapasitesi de belli oldu. Galaxy S8 Plus 3500 mAh’lik bir batarya kullanacak.

Batarya kapasitesi dışında, bu pilin hangi cihaza ait olduğu da üzerinde yazan seri numaralarından belli oldu. Model seri numarası FFC sertifikası ile eşleştiği için bataryanın Galaxy S8 Plus’a ait olduğu anlaşılıyor.

Bunun dışında bataryanın üretici firması hakkında herhangi bir bilgi yok. Note 7 olayından sonra, Samsung’un piller için farklı firmalar ile anlaştığını varsayarsak, birden fazla üreticiden gelen bataryalar görmemiz yüksek ihtimal.