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Galaxy S8 için yeni reklam filmi yayınlandı

Yakın zaman içerisinde kullanıcılar ile buluşacak olan ve ön siparişlerde rekor kıran Samsung Galaxy S8 için yeni bir reklam filmi yayınladı.

13:3617 Nisan 2017
Bilim - Teknoloji
Galaxy S8 için yeni reklam filmi yayınlandı
Yakın zaman içerisinde kullanıcılar ile buluşacak olan ve ön siparişlerde rekor kıran Samsung Galaxy S8 için yeni bir reklam filmi yayınladı.

Hatırlayacağınız üzere Samsung, geçtiğimiz haftalarda Galaxy S8 için yeni bir reklam filmi yayınlamıştı. Şimdi ise yetkililer yeni amiral gemisi için ikinci reklam filmini yayınladı.

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Galaxy S8 çerçevesiz tasarımı ile ön plana çıkıyor

Paylaşılan reklam filmine bakacak olursak, Samsung yeni amiral gemisi ile kullanıcılarına sunacağı sanal asistanı Bixby ve Note 7 ile kullanıcılara sunulan iris tarayıcısının özelliklerine odaklanıyor.

Çerçevelerin kaldırıp, neredeyse çerçevesiz ekran ile karşımıza çıkacak olan Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus rakiplerine şimdiden korku salmakta.

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