Galaxy S8 ortaya çıktı

Samsung'un çok konuşulan telefonu Galax S8'e ait olduğu söylenen bir görüntü ortaya çıktı.

Samsung'un çok konuşulan telefonu Galax S8'e ait olduğu söylenen bir görüntü ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl içerisinde çıkardığı Galaxy Note 7’lerin patlama olayları yüzünden gündemden düşmeyen Samsung bu yıl yeni telefonu Galaxy S8’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin geçen yılın izlerini silmek için kullanıcıları oldukça memnun edecek bir telefon çıkaracağı söyleniyor.

Merakla beklenen ve hakkında şimdiden haberler çıkan Galaxy S8’e ait olduğu söylenen bir görüntü ortaya çıktı. Görselde alt ve üst kısımları oldukça ince görünen telefonda home tuşunun bulunmaması da oldukça dikkat çekiyor.