Gelecek sene akıllı telefonlar yüzde 30 daha güçlü olacak!

Akıllı telefon üreticilerinin favori işlemci markası Snapdragon’ın gelecek sene çıkacak 845 modeli yine çıtayı yükseltecek.

Şu anda elinizde bulunan akıllı telefonun içinde büyük ihtimalle bir Snapdragon mobil işlemci bulunuyordur. Dünyanın en büyük mobil işlemci üreticisi Qualcomm'un ürettiği bu seri, hem en üst seviye hem de orta seviye birçok telefonda kullanılmakta. Her zaman performans ve enerji tüketimi açısından liderlik yapan Snapdragon serisinin yeni modeli ise “Snapdragon 845” olabilir.

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ABD kökenli Qualcomm'un web sitesinde özet bilgi verilen Snapdragon 845 işlemci, bu sene çıkan telefonların bazılarında kullanılan 835 model işlemciye göre büyük bir gelişme gösterecek. Verilen bilgiye bakılırsa dünya çapında ilk kez 7nm işlem süreciyle üretilecek 845, önceki modele göre yüzde 25 ila 35 daha yüksek performans verecek.

Samsung firması bu yeni işlemciyi telefonlarında ilk kullanan firma olabilir. Güney Kore'li teknoloji devi, şu anda en iyi telefonlarda yer alan Snapdragon 835’i geliştirmek için Qualcomm ile beraber çalışmıştı. Hatta 2017 başında gelen haberlere göre, Samsung Galaxy S8 modelinde kullanılacak işlemcileri önceden rezerve ettirdiği için rakip firmalar uzun süre Snapdragon 835 işlemci satın alamamışlardı.

Yeni nesil Snapdragon 845’in üretiminde de iki firmanın beraber çalıştığı söylentileri bir süredir ortalıkta dolanıyordu. Eğer durum öyle ise, 2018'de piyasaya çıkması beklenen Snapdragon 845 işlemcinin yine ilk kez Samsung Galaxy S9 modelinde yer alması büyük ihtimal.

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