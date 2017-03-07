Google Assistant nasıl indirilir ve kurulur?

Google Asistan Android cep telefonları için yolda ama beklemek sitemiyorsanız Google Asistan uygulamasını şimdiden indirebilirsiniz. İşte Google Asistan uygulaması için telefonunuzda olması gereken özellikler, uygulamyı indirme rehberi ve kurulum rehberi...

Google Asistan Android cep telefonları için yolda ama beklemek sitemiyorsanız Google Asistan uygulamasını şimdiden indirebilirsiniz. İşte Google Asistan uygulaması için telefonunuzda olması gereken özellikler, uygulamyı indirme rehberi ve kurulum rehberi...

Google’ın yeni kişisel asistanı Google Assistant, Android 6.0 ve üzerindeki sürümü kullanan tüm akıllı telefonlar için hazırladığı ortaya çıktı. Henüz ne zaman indirilebilir olacağı belli olmayan uygulamayı beklemeden indirebilirsiniz!

Google Assistant nasıl kurulur?

720×1280 veya daha büyük bir ekran ile 1.5 GB’lık belleğe sahip bir akıllı telefonunuz varsa, Google Assistant’ı şu anda indirmeniz mümkün görünüyor.

Bunun için yapmanız gerekenler de çok basit. İlk olarak Google Assistant’ın bir Google Play Services içeriği olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu yüzden şu anda son sürüm Google Play Services uygulamasını akıllı telefonunuza kurduğunuz anda, Google Assistant da kullanılabilir hale gelecek.

Eğer daha önce akıllı telefonunuza hiçbir APK kurmadıysanız ve nasıl yapıldığını bilmiyorsanız, yaşanabilecek problemlerden kaçınmak için Google’ın bu güncellemeyi yayımlamasını beklemenizi tavsiye ediyoruz.

Uygulamayı APK dosyası olarak indirdikten sonra ( APK Mirror gibi sitelerde bulabilirsiniz.) yapmanız gereken şey, akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayarak uygulamayı akıllı telefondaki herhangi bir yere kopyalamak. Sonrasında da herhangi bir dosya yöneticisi uygulaması yardımıyla bu APK dosyasını çalıştırmak. Yükleme ekranı ve izinlerin ardından uygulama güncellenecek ve sonrasında Google Assistant kullanabileceksiniz.