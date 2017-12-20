Google Chrome’dan reklam hamlesi! İşte kritik tarih

Uzun zamandır kullanıcıların beklediği özellik Google Chrome tarafından hayata geçirilecek. Google Chrome, kullanıcıları rahatsız eden reklamları engelleyecek.

Google Chrome, rahatsız edici reklamları 15 Şubat’tan itibaren engellemeye başlayacak. Chrome internet tarayıcısına gelecek olan bu dahili reklam engelleyici ile internette gezinmek kullanıcılar için çok daha güzel bir deneyim haline gelecek.

Chip’in haberine göre bu özellik tüm reklamlar için geçerli değil, sadece internet deneyimini çekilmez hale getiren, Daha İyi Reklamlar Koalisyonu tarafından belirtilen cins reklamları kapsayacak. Bunların arasında otomatik olarak ses vermeye başlayan video reklamlar, tüm ekranı kaplayan reklamlar ve bir geri sayım beklemeksizin içeriği görmenize izin vermeyen reklamlar bulunuyor.

İLGİLİ HABER Google'ın hakkınızda topladığı verileri nasıl silersiniz?

Google, bu uzun sürenin site sahiplerine bu özellik için hazırlanma zamanı tanımak için de olduğunu söylüyor. Site sahipleri ayrıca bir Reklam Deneyim Raporu alarak kendi sitelerinin etkilenip etkilenmeyeceğini öğrenebiliyorlar.

Bu özellik hem içerik üreticileri, hem de kullanıcılar için uzun vadede kârlı olacak bir şey. İçerik üreticileri bu tarz reklamları kullanmaktan vazgeçecekleri için kullanıcılar reklamları tümüyle engelleyen reklam engelleyicileri daha az kullanacaklardır.