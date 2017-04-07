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Google hangi haberin yalan hangisinin gerçek olduğunu söyleyecek!

Google'ın yeni özelliği Fact Check yakında Türkiye'de de kullanıma sunulacak. Google Fact Check getireceği yeniliklerle internetten bilgi edinme konusunda devrim yaratacak.

15:047 Nisan 2017
Bilim - Teknoloji
Google hangi haberin yalan hangisinin gerçek olduğunu söyleyecek!
Google'ın yeni özelliği Fact Check yakında Türkiye'de de kullanıma sunulacak. Google Fact Check getireceği yeniliklerle internetten bilgi edinme konusunda devrim yaratacak.

Google Fact Check birçok ülkede kullanıma sunuldu ve çok yakında Türkiye’ye de geliyor. Google Fact Check, Google’daki arama sonuçlarında ve haberlerde doğruluk kontrolü yapacak. Kullanıcıların doğru bilgiye ulaşmasını sağlamayı hedefleyen Google Fact Check binlerce haberin doğrulunı kontrol edecek.

ABD’DEKİ SEÇİMLER ÖRNEK OLDU

ABD’deki seçimler sırasında Google’da çok fazla yalan haberin yer alması fazlasıyla tepki çekmişti. Bu sıkıntılar nedeniyle harekete geçen Google, Fact Check’i açıklamış ve bazı ülkelerde kullanıma sunmuştu. Yeni gelen özellikle, Google arama sonuçlarında ve Google Haberler’de doğruluk kontrolünden başarıyla geçen haberlerde ‘Fact Check’ etiketi yer alacak.

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Son güncelleme: 15:0507.04.2017
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