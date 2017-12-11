Google Haritalar durak kaçırma derdine son veriyor

Teknoloji devi Google’ın başarılı olduğu alanlardan biri navigasyon uygulaması Google Haritalar toplu taşımada inmemiz gereken durağı dahi söyleyecek.

Google Haritalar kendini geliştirmeyi sürdürüyor. Gerçek zamanlı önerilerden, otomobilin park edildiği yeri hatırlamaya kadar birçok farklı alternatife sahip olan uygulama yakında yeni bir güncellemeye hazırlanıyor.

Yol bulmayı kolaylaştıran Google Haritalar'a gelen bu güncelleme ile birlikte durak bilgileri daha erişilebilir bir hal alacak.

Artık Google bize gitmek istediğimiz yere ulaşabilmek için hangi durakta inmemiz gerektiğini de söyleyecek.

LOG’un haberine göre; Toplu taşıma noktasında daha gelişmiş bir hal alan uygulama inmeniz gereken durağa geldiğinizde sizi uyaracak. Böylece her türlü zaman kaybı ve yorgunluktan kurtulmuş olacaksınız.