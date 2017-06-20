Google’ın da sanal stres çarkı var

Eğer elinizdeki stres çarkları size yetmiyorsa, Google’ın hazırladığı sanal stres çarkı ile de oynayabilirsiniz.

Stres çarkı çılgınlığı anlaşılan Google'ı da sarmış. Reddit sitesi kullanıcıları tarafından keşfedilen sanal stres çarkı,Google'ın arama sonuçları içine saklanmış durumda. Ama eğer ‘stres çarkı' veya İngilizcesi olan ‘fidget spinner' kelimelerini kullanırsanız bu sanal oyuncağa erişemiyorsunuz.

Google'ın arama motorunda gizli bir sanal stres çarkı var

Şifre ‘spinner’

Google'ın gizli stres çarkına erişmek için arama motoruna sadece ‘spinner' kelimesini yazmanız işe yarıyor. Yüklenen sonuç sayfasının tepesinde özel bir kutu içinde sanal stres çarkını bulabilirsiniz. Sanal stres çarkı aynı gerçeği gibi parmakla iterek döndürülüyor.

Google'ın mobil versiyonunda da çalışan stres çarkı, isterseniz bir numara çarkı ile de değiştirilebiliyor.Bunun için kutunun üzerindeki ‘number' butonuna tıklamanız lazım. İşin ilginç tarafı, bu sanal stres çarkı dönmekten başka bir şey yapmıyor.

Ayrıca farklı tarayıcılarda görüntülenmeme ihtimali da var. Yani eğer Google arama sayfasında ‘spinner' yazıp da oyunu görmüyorsanız, farklı bir web tarayıcı denemekte fayda var.