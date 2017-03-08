Google’ın Dünya Kadınlar Günü doodle’ındaki Türk kadını kim?

Google birçok özel günde olduğu gibi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için de bir doodle sürprizi hazırladı. Doodle'da 13 farklı kadın yer aldı, o kadınlardan biri ise bir Türk kadını...

Google birçok özel günde olduğu gibi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için de bir doodle sürprizi hazırladı. Doodle'da 13 farklı kadın yer aldı, o kadınlardan biri ise bir Türk kadını...

Google’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü doodle’ında büyük başarılara imza atmış birçok kadın yer almakta. Google’ın yayınladığı doodle açıklamasında dikkat çeken bir isim ise Olimpiyatlara kadılan ilk Türk ve Müslüan kadın sporcu ünvanına sahip, arkeoloji dalında çok önemli çalışmalara imza atmış bir kadın olan Halet Çambel.

HALET ÇAMBEL KİMDİR?

Hattuşaş’ın bulunduğu Boğazköy’de, stajyer olarak başladığı kazıları hayatı boyunca sürdüren Halet Çambel, bilim dünyası tarafından “Hitit hiyerogliflerinin çözüldüğü yer” olarak tanınan Karatepe-Arslantaş Höyüğü’nde, Türkiye'nin ilk açık hava müzesini kurmuştur. Karatepe kalıntılarının ortaya çıkarılmasına ve Hitit dilinin çözülmesine katkısı büyüktür. Türkiye'yi eskrim dalında temsil ederek Suat Fetgeri Aşeni ile birlikte “Olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın sporcu” unvanını kazanmıştır. Akyaka evlerinin mimarı olmakla ünlü Nail Çakırhan’ın eşidir.

DOODLE’DA YER ALAN DİĞER KADINLAR

Ida Wells: Amerikan gazeteci

Lotfia El Nadi: İlk mısırlı kadın pilot

Frida Kahlo: Meksikalı ressam ve aktivist

Lina Bo Bardi: İtalya doğumlu Brazilyalı mimar

Olga Skorokhodova: Sağır ve körlerin iletişimi hakkında araştırmalar yapmış olan Sovyet araştırmacı.

Miriam Makeba: Güney Afrikalı şarkıcı ve aktivist

Sally Ride: Amerikan astronot ve uzaya çıkan ilk Amerikan kadın

Ada Lovelace: İngiliz matematikçi, yazar ve bilgisayar programcısı

Rukmini Devi: Hindistanlı dansçı

Cecilla Grierson: Arjantinli fizikçi

Lee Tai-young: Koreli avukat ve aktivist

Suzanne Lenglen: Fransız tenisçi