Güneş enerjisini verimli bir şekilde depolayan, içinde üre barındıran batarya geliştirildi

ABD'de geliştirilen ve içinde üre barındıran yeni nesil br pil teknolojisi, hem ucuz hem de güvenli uzun vadeli bir çözüm sunuyor.

ABD'de geliştirilen ve içinde üre barındıran yeni nesil br pil teknolojisi, hem ucuz hem de güvenli uzun vadeli bir çözüm sunuyor.

Günümüzde yenilenebilir enerjinin hızla yayılmasının önünde ciddi bir engel var. O da enerjinin depolanmasını sağlayan batarya teknolojisi. Bataryalar henüz çok büyük miktarlarda elektriği depolayacak kadar ucuz ve güvenli değil. Tesla gibi firmalar bunu değiştirmek için çözümler geliştiriyorlar ama şu andaki yaygın teknoloji olan lityum-iyon ile bunu gerçekleştirmek pek mümkün gözükmüyor.

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Stanford Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, tamamen farklı bir malzeme kullanarak bu soruna çare bulduklarına inanıyorlar. Kullandıkları ana malzeme, doğada bolca olan tüm memelilerin (insanlar dahil) sıvı atıklarında ve gübrede bulunan üre. Üre bu yeni nesil bataryada elektrolit olarak kullanılıyor. Bataryanın kendisi için ise yine dünya üzerinde bolca bulunan alüminyum ve grafit kullanılmış.

Tekrar şarj edilebilir alüminyum bir batarya ilk kez Stanford Üniversitesi'nde denenmiş ama ilk denemelerde elektrolit olarak pahalı bir malzeme kullanılmış. Fakat elektrolit olarak üre kullanmak akıllarına geldiği anda, performansı hiç de fena olmayan yeni bir model üretmeyi başarmışlar. Yeni model batarya eskisinden 100 kat daha ucuz, 1.500 kere şarj edilebiliyor ve tam şarjı sadece 45 dakika sürüyor. Ayrıca üre ve alüminyum malzeme olarak ateşe ve aşırı ısınmaya karşı da dayanıklı.

Araştırmacılar bu bataryanın patentlerini, kendilerinin kurduğu AB Systems isimli bir firmaya lisanslamışlar. Firmanın bataryanın şarj ömrünü uzatmak için çalışmalara devam ettiği açıklanmış. Yakın gelecekte bu çözüm piyasaya sürüldüğünde evler, işletmeler ve tesisler için çok uygun fiyatlı enerji depolamak mümkün hale gelecek.