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Half-Life 2 efsanesinden VR moduna için yeni video!

2004 yılında çıkmasına rağmen bugün halen güncelliğini korumayı başaran Half-Life 2, konuşulmaya da devam ediyor.

17:495 Nisan 2017
Bilim - Teknoloji
Half-Life 2 efsanesinden VR moduna için yeni video!
2004 yılında çıkmasına rağmen bugün halen güncelliğini korumayı başaran Half-Life 2, konuşulmaya da devam ediyor.

Efsaneyi sanal gerçeklik gözlüğü ile oynamaya imkân tanıyacak Half-Life 2 VR için yepyeni bir fragman yayınlandı.

Yeni bir oyundan ziyade bir mod olan Half-Life 2 VR, HTC Vive ve Oculus Rift sanal gerçeklik gözlüklerini destekleyecek.

VR modundan yepyeni görüntüler ortaya çıktı

Ayrıca Reddit’te açıklanan bilgilere göre bu mod için Steam Greenlight kampanyası da düzenlenecek. “Çok yakında” çıkışını yapacağı söylenen ancak henüz net bir tarih verilmeyen oyun için bir de video yayınlandı.

Videoda sanal gerçeklik gözlüğü ile Half-Life 2 oynamanın nasıl olacağını üç aşağı beş yukarı görebiliyoruz. Bakalım modun çıkışının ardından oyuncular tekrar Half-Life 2 efsanesini bir daha oynamak isteyecek mi.

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