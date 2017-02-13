Hava ulaşımı artık daha güvenli olacak

Aniden değişen hava koşullarının anlık verilerini sağlayacak TAMDAR Edge isimli sistem, uçuşların daha güvenli olmasına yardımcı olacak ve can kayıplarını azaltacak.

Anlık hava durumunu belirlemek hem uçaklar hem de havaalanları için çok önemli. Havayolu şirketlerinin her gün taşıdığı milyonlarca yolcu, daha kesin belirlenmiş hava durumu tespitleri ile çok daha güvende olabilir. İşte bu amaçla kullanılan TAMDAR Edge sistemi, artık her türlü uçağa takılacak kadar geliştirilmiş durumda.

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TAMDAR Edge isimli sistem, çevresel hava durumu verilerini toplayan bir sonda cihazı. Bu sonda sayesinde, takıldığı uçağın yakın çevresindeki hava ısısı, basıncı, rüzgar bilgileri gibi birçok veri toplanabiliyor. Bu sistem şimdiye kadar sadece çok büyük uçaklara takılabiliyordu. NASA'nın yaptığı çalışmalar sonucu cihaz, artık küçük uçaklara ve hatta uçan drone'lara bile takılacak kadar küçültülmüş durumda.

Test için hazırlanmış portatif sonda cihazı henüz sınırlı işleve sahip. Sonda hava durumu verilerini topluyor ama ancak uçak veya drone yere indiği zaman bilgiler aktarılabiliyor. Bir sonraki versiyonda Iridium uydu sistemi desteği olacak ve hava verileri anında hem uçaktaki pilotlara, hem de hava durumu gözlemcilerine iletilebilecek.

TAMDAR Edge portatif sondasının en çok işe yarayacağı noktalardan biri fırtına gözlemleri. Bu cihazların takılı olduğu drone ve uçaklar sayesinde fırtınaların oluşumu ve gelişmesi, gittikleri yön gibi önemli bilgiler çok daha hızlı şekilde elde edilebilecek. Bu da uyarı sistemlerinin, tehlikeli bölgelerde yaşayan insanları daha erken bilgilendirmesini sağlayacak ve can kayıpları azaltılabilecek.