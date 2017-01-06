Hibrid tablet pazarının en dikkat çekici 5 cihazı

Hem tabletin kullanım kolaylığını, hem de dizüstü bilgisayarın gücünü aynı anda sunan hibrid tabletler giderek popülerleşiyor. İşte piyasanın öne çıkan Hibrid tablet cihazları...

2016 yılı hibrid tablet denilen yarı-tablet, yarı-dizüstü ürünler açısından heyecan dolu geçti. Üst üste piyasaya çıkan cihazlar hem gözümüze hem de cüzdanımıza hitap edebilmek için yarıştılar. İşte bu pazarın en önemli ürünlerini aşağıda listeledik.

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Microsoft Surface Pro 4

Eğer Windows 10 işletim sisteminden memnunsanız ve gittiğiniz her yerde kullanmak sizin için önemli ise, Surface 4 tam size göre. Özellikle kurumsal kullanıcılar bu pratik cihaza bayılıyor çünkü isterseniz klavye ekleyip laptop gibi, isterseniz de büyük ekranlı bir tablet gibi çalışabiliyor. Tüm Office 365 programlarını sorunsuz çalıştırması da cabası.

Apple iPad Pro

Aslında hibrid tablet denildiğinde akla bir iPad gelmez, çünkü iPad direk tablet pazarının bir üyesi. Fakat büyük ekranlı iPad Pro, yanına ekleyeceğiniz kaliteli bir klavye ile her türlü işinizi görebilir. Yine de daha çok yaratıcı işlerde çalışanlara, tasarımcılara ve sanatçılara hitap eden bir bilgisayar. İlk kez kullanmaya başlayanlar bile kolayca öğrenebilir.

Samsung TabPro S

CES 2016'da gösterildiği anda bu cihaz ile ilgili ilk dikkat çeken özellik, işletim sistemi olarak Android değil Windows 10 desteklemesi oldu. Katlanan klavyesi ve touchpad'i ile Surface Pro 4'e en yakın cihaz bu denilebilir. Ayrıca klavyesi cihazın fiyatına dahil, yani ekstradan para vermiyorsunuz.

HP Elite X2

İnce, hafif, ciddi şekilde sağlam ve kaliteli bir hibrid tablet istiyorsanız buna bir bakabilirsiniz. Kurumsal kullanıcılar cihaza entegre güvenlik özelliklerini seviyorlar, çünkü üzerinde parmak izi okuyucu var. Klavyesi takılıyken normal bir dizüstünden ayırt edilemiyor ama çıkardığınızda sunumlarda kullanılabilecek bir tablete dönüşüyor.

Lenovo Yoga 900

Diğerleri arasında en geleneksel tasarımı Yoga cihazları sunuyor. Windows 10 işletim sistemli bu cihazda ekran dökülemiyor ama arkaya katlanıp kalın bir tablete dönüşebiliyor. En düşük özellikli modeli bile Intel i7 işlemci ile geldiği için zorlu hesaplamaların üstesinden kolayca gelecek bir alet.