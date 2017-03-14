Hindistan’da kompleks yaşam evrimini 400 milyon önceye taşıyan en eski bitki kalıntılarına ulaşıldı.

Bilim insanları, dünyadaki en eski bitki kanıtı olduğuna inanılan iki fosili ortaya çıkardı.

Dailymail’de yer alan habere göre Orta Hindistan’ın Chitrakoot kentinde tortul kayaçlarda korunmuş 1.6 milyar yıl öncesine ait kırmızı alg keşfedildi.

Bu keşif, hayvanların ve bitkilerin evrimleşmesinin başlangıç noktası olan çok hücreli organizmaların, bilinenden 400 milyon yıl önce gerçekleşmiş olduğu anlamına geliyor.

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İsveç Doğal Tarih Müzesi’den paleozooloji profosörü Stefan Bengtson, ” DNA kalıntısı olmaması nedeniyle yüzde yüz emin olamayız ama karakteri kırmızı alglerin morfolojisi ve yapısıyla uyum içinde bulunuyor.” diyor.

Dünyadaki en eski yaşam izleri en az 3.5 milyar yıl olduğu belirtiliyor. Fakat bu organizmalar prokaryotlar olduğundan basit tasarıma sahip organizmalardı. Prokaryotlarda hücre çekirdeği, hücrenin ‘beyin’ i ve organeller, kompleks bedensel işlemleri yapan küçük hücrelerin mekanizması yoktur.

Arke, basit tek hücreli organizmalar ve bakteriler olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. Ökaryotlar olarak adlandırılan çok hücreli karmaşık organizmalar ise 60 milyon sonra evrimleşti.

İlkel kırmızı algler üzerine bu yeni keşifle, çok hücreli bir ökaryotun bilinen eski örneği bulunmuş oldu. Bu keşif gerçekleşmeden önce bilinen en eski kırmızı alg 1.2 milyar yıl öncesine dayanıyordu. Hindistan’daki fosiller şimdiye kadar bulunmuş en eski bitki benzeri fosilleri 400 milyon yıl erkene taşıyor. Bu da çok hücreli ökaryotların evrimleştiği dönemi daha erken bir zamana çekiyor.

Araştırmacılar X-ray tomografik mikroskopi yardımıyla alg içine bakmayı başardılar ve oldukça iyi korunmuş fosiller, bilim adamlarının ilkel yosunların karmaşık yapısını incelemelerine olanak sağladı.

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Çeviri: Reha BAŞOĞUL