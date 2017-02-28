Honda elektrikli arabaları şarj eden yollar yapacak

Elektrikli otomobiller ile hiç ara vermeden yolculuk sektörün hedefleri arasında. Peki Japon devinin bulduğu çözüm bu hedefi gerçekleştirecek mi?

Elektrikli otomobiller ile hiç ara vermeden yolculuk sektörün hedefleri arasında. Peki Japon devinin bulduğu çözüm bu hedefi gerçekleştirecek mi?

Elektrikli arabalar hem çevreye saygılı hem de benzine olan bağımlılığınızı tamamen yok ettiği için çok faydalı. Ama enerji kaynağı olarak kullanılan elektrikli bataryaların mesafe sorunları var. Elektrikli arabalar şehir içinde yeterli olabilir ama şehirlerarası yollar için hala uygun değiller. Ama Japon otomotiv firması Honda, elektrikli arabaları hareket halindeyken şarj eden otoyollar hayal ediyor.

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Gelecek ay düzenlenecek WCX 17 SAE Dünya Kongresi'nde tanıtılacak teknoloji ile elektrikli arabalar yolda ilerledikleri sürece kendi kendilerine şarj olacaklar. Bunun gerçekleşmesi için otoyollarda belli bir şeridin asfaltının içine aynı tren rayı gibi duran şarj kanalları döşenmesi gerekiyor. Firmanın testlerini gerçekleştirdiği otoban şarj sistemi, saatte 155 kilometre hızla giden bir arabayı 180 kW güçle şarj edebiliyor.

Bu sistem gelecekte tüm otobanlarda uygulanabilirse, elektrikli araçların şehirlerarasındaki uzun yolculuklara çıkması sorun olmaktan çıkabilir.