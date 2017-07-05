HTC’den orta sınıfa yeni telefon!

Bugün HTC'nin Edge Sense özelliğine sahip yeni bir orta sınıf akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bakalım cihazın teknik özellikleri nasıl?

Özellikle U11 ile beraber kullanıma sunduğu yeni Edge Sense özelliğiyle bambaşka bir deneyim vaat eden HTC, anlaşılan bu özelliği gelecek nesilcihazlarında da kullanmak istiyor. Zira bugün firmanın Edge Senseözelliğine sahip yeni orta sınıf bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Tweet’e göre Ocean Life: Snapdragon 660 yonga seti, “5,2” inç FullHD(1080p) bir ekran, 16MP arka ve ön kamera, Bluetooth 5.0 (tek seferde iki farklı aygıtla eşleşme özelliği), 2600 mAh bir batarya ve Sense 9.0arayüzüne sahip Android 7.1.1 Nougat ile gelecek.

Samsung Galaxy J5 Pro duyuruldu

Son olarak, tam bir fiyat performans cihazı olması beklenen Ocean Life adlı bu yeni akıllı telefonun, aynı HTC U11'de olduğu gibi basınca duyarlı Edge Sense özelliğine de sahip olacağını belirtmeden geçmeyelim.