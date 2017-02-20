Huawei P10 ve P10 Plus için geri sayım başladı!

Huawei, yeni cep telefonu modeli P10 ve P10Plus'ın piyasaya çıkışı için geri sayımı bir tanıtım videosu ile başlattı. Peki Huawei P10 ve P10Plus ne tür özelliklere sahip olacak?

Huawei, yeni cep telefonu modeli P10 ve P10Plus'ın piyasaya çıkışı için geri sayımı bir tanıtım videosu ile başlattı. Peki Huawei P10 ve P10Plus ne tür özelliklere sahip olacak?

Mobil Dünya Kongresi artık bir hafta gibi kısa bir süre kaldı. Dünyanın önde gelen mobil cihaz üreticileri dev buluşma için hazırlıklara başladı. İşte o firmalardan biri de Huawei oldu. Huawei P10 ve P10 Plus için kısa bir reklam yayımladı ama reklamda cihazın görüntüsüne yer verilmedi. Bunun yerine cihazın 26 Şubat’taki çıkışı için geri sayım başladığı belirtildi.

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Zira yayımladıkları reklam hiçbir şekilde cihazların görüntüsünü içermiyor. Yalnızca özelliklerini kaba tabirle ipuçları vererek anlatmaya çalışıyor.

Huawei cihazlarını henüz açık etmedi

Huawei P10 ve P10 Plus’ın en önemli ortak özellikleri 12 MP’lik ana kameraları ve ikisinin de 5.5 inç’lik 1440×2560 çözünürlüğe sahip ekranla birlikte üretilecek olması. Ayrıca Kirin 960 çipsetli sekiz çekirdekli işlemcilere ve Mali G71 MP8 grafik işlemcisine sahip olacaklar.

Aralarındaki en önemli fark ise P10 Plus’ın eğimli kenarlara sahip bir ekranla satışa sunulacak olduğu iddiaları da ortalıkta dolaşıyor. P10 ise standart düz bir ekran ile üretilecek.

Son olarak da bir süredir ortalıkta gördüğümüz reklamlardan dolayı iki cihazın da alışılmışın dışında renklere sahip olacağı kesin gibi. Zaten az önce izlediğiniz reklamda da mor, yeşil, altın ve mavi renkler yer alıyor.