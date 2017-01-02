Huawei’nin yeni işlemcisi ortaya çıktı!

Huawei’nin kendi üretimi olan Kirin işlemci ailesinin son modeli Kirin 970 işlemcisine ait teknik detaylar ortaya çıktı.

Çin merkezli akıllı telefon üretici Huawei'nin kendi üretimi olan işlemci merakla bekleniyordu ve sonunda teknik detaylar ortaya çıkmaya başladı.

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10 nm üretim sürecinde hazırlanan ilk Kirin işlemcisi

Kirin 970 işlemcisine ait ilk detaylar oldukça heyecan verici. Tayvan merkezli işlemci üreticisi TSMC'nin 10 nm üretim sürecinde hazırlanacak olan Kirin 970 işlemcisi, 8 çekirdekli bir yapıda hazırlanıyor. 4 + 4 olmak üzere iki kümede hazırlanan işlemcinin 4 çekirdekli bir kümesi Cortex-A73 çekirdekleri ile yüksek performans sunacak. ARM Cortex-A53 olan diğer 4 çekirdekli küme ise enerji tasarrufu sağlayacak. Cat.12 LTE modem ile yüksek hızda 4.5G verimliliği sunacak olan işlemcinin 2.8 Ghz ve 3.0 Ghz frekans aralığına sahip olması bekleniyor.

Huawei Kirin 970 işlemcili ilk modellerin ise Huawei P10 ve Huawei Mate 10 modelleri olacağı tahmin ediliyor. Bu modeller ise 2017 yılının 2. ve 3. Çeyreğinde pazarda olacak.