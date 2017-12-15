Humble Bundle, Company of Heroes 2 kısa süreliğine ücretsiz sunuyor

Company of Heroes 2 kısa süreliğine ücretsiz. Humble Bundle oyun fırsatlarına kaldığı yerden devam ediyor. Ayda bir kaç kez kullanıcılarına oyunları ücretsiz sunan ünlü oyun satışı sitesi, Gerçek Zamanlı Strateji oyunu Company of Heroes 2'yi 48 saat boyunca ücretsiz sunuyor.

Relic Entertainment'in popüler oyunu Company of Heroes 2 Humble Bundle'da bir süreliğine ücretsiz. Windows PC‘nin yanı sıra Mac hem de Linux sistemlerinde çalışabilen bu strateji oyunu 19.99 dolardan satılıyordu.

NASIL İNDİRİLİR?

Humbe Store'un ilgili sayasına giderek ücretsiz oyununuzu hemen alabilirsiniz. Kullanıcı girişi yaptıktan sonra, hemen sağ tarafta yer alan, “FREE for a limited time!” kutusunun üzerine gelin ve normalde değeri 19.99 dolar (Steam‘de 31 TL) olan CoH 2'yi alın. Ardından kullanıcı hesabınızın bağlı olduğu e-posta adresine ücretsiz Steam kodunuz gelecek. Böylece ücretsiz aldığınız oyun Steam hesabınıza da tanımlanıyor.