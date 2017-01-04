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Humble Bundle’dan Assassin’s Creed fırsatı!

Humble Bundle, Assassin’s Creed hayranları için kaçırılmaz bir fırsat sunuyor.
19:084 Ocak 2017
Teknoloji
Humble Bundle’dan Assassin’s Creed fırsatı!
Humble Bundle, Assassin’s Creed hayranları için kaçırılmaz bir fırsat sunuyor.

Humble Bundle'ı artık bilmeyen kalmadı. Eğer oyuncuysanız ve halen bu harika internet platformu ile tanışmadıysanız, şimdi tam sırası. Çünkü Assassin's Creed'in oyunları bu hafta paket halinde, inanılmaz fiyatlarla satışa çıktı.

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Bu haftanın paketinde, Assassin’s Creed Chronicles serisi, Assassin’s Creed, Assassin’s Creed Liberation, Assassin’s Creed III, Assassin’s Creed Unity, Assassin’s Creed Brotherhood ve Assassin’s Creed II bizlere sunuluyor.

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Eğer tüm bu oyunları satın almak isterseniz sadece ama sadece 15 dolar ödemeniz yeterli. Elbette Humble Bundle bu şekilde işlemiyor.

1 dolar ödeyerek Assassin’s Creed Chronicles serisinin 3 oyunu ve Assassin’s Creed’i alabiliyorsunuz.

7,31 dolar ödemeniz halinde ek olarak, Assassin’s Creed Liberation, Assassin’s Creed II ve Assassin’s Creed III geliyor.

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