İklim değişiklikleri uçuşlardaki türbülans şiddetini üç katına çıkarabilir

İklim değişikliği yeryüzünde farklı etkilere sebep olurken hava olaylarının seyrini de değiştiriyor. Bilim insanlarına göre önümüzdeki yüzyıl içinde uçak içinde maruz kalacağımız türbülanslar bir hayli şiddetli olacak.

Reading Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma İklim değişikliğinin uçuşlarda gereğinden fazla iniş çıkış yaşanabileceğini ve önümüzdeki dönem türbülansların iki ya da üç katına çıkacağını öngörüyor. Atmosferik Bilimlerdeki Gelişmeler'de yayınlanan araştırma türbülans güç seviyeleri ve gelecekte nasıl değişeceklerini araştıran ilk çalışma.

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Önümüzdeki dönem atmosferdeki ortalama türbülansın yüzde 59 oranında artacağını öngörülüyor. Orta seviyedeki türbülansların yüzde 94, şiddetli türbülansların ise yüzde 149 artması bekleniyor.

Bu yüzyıldan sonra atmosferdeki CO2 seviyesinin iki katına çıkması da beklenen gelişmeler arasında. Çalışmanın yazarı Paul Willams yaptığı basın açıklamasında ”Çoğu yolcu için hafif türbülans konfor seviyelerini düşüren rahatsız edici bir olgudan başka bir şey değil, endişeli yolcuları strese sokabilir. Fakat uçuş yapanları ve uçak görevlilerini dahi hastanelik edebilen yüzde 149’luk türbülans artışı en tecrübeli yolcuları bile endişeye sürükleyebilir” ifadelerini kullanıyor.

Dr. Willams öncelikli araştırmanın alternatif uçuş yollarını aramak olduğunu sözlerine ekledi. Willams yaptığı açıklamada ” Değişikliklerin yüksekliğini ve mevsimsel bağımlılığını araştırmamız, belirsizliklerin nicelleştirilmesi için farklı iklim modelleri ve ısınma senaryolarını analiz etmemizi gerektiriyor” dedi.

Ancak bu sorunu çözmeye çalışan tek kişi Dr. Willams değil. Weather Şirketi’ni 2 milyar USD'ye satın alan IBM, Gogo Inc. ile beraber yürüttüğü çalışmalarda türbülans sırasında pilotların uçuş rotalarını buna göre ayarlayacak çözümler arıyor.