İlk SMS atılalı 25 yıl oldu! İlk SMS’te ne yazıyordu?

Teknolojinin hızla ilerlemesi ile SMS'ler neredeyse unutulacak konuma geldi. Gönderilen ilk kısa mesajın, yani 'SMS'in üzerinden 25. yıl geçti. İlk kısa mesaj Vodafone'da mühendis olarak çalışan İngiliz Neil Papworth tarafından 1992'de gönderilmişti. Peki ilk SMS'te ne yazıyordu?

İlk SMS (kısa mesaj) 25 yıl önce, 3 Aralık 1992’de Vodafone’da çalışan mühendis Neil Papworth tarafından dönemin Vodafone yöneticisi Richard Jarvis’e gönerildi.

İLK SMS TELEFONDAN YOLLANMADI

Ancak sanıldığı gibi ilk SMS cep telefonundan cep telefonuna yollanmadı. Papworth mesajı şirketteki bir kişisel bilgisayardan yöneticisinin cep telefonuna yolladı.

Tarihteki ilk kısa mesajda ise ‘Mutlu Noeller’ yazıyordu.