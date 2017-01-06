İnci beyazı Xiaomi Mi Mix tanıtıldı

CES 2017'de pek çok teknoloji markası yeni modellerini tanıtıyor ki Xiaomi de Mi Mix'in yeni inci beyazı versiyonunu tanıttı..

CES 2017'de pek çok teknoloji markası yeni modellerini tanıtıyor ki Xiaomi de Mi Mix'in yeni inci beyazı versiyonunu tanıttı..

2016 yılının en dikkat çeken telefonlarından biri hiç şüphesiz ki Xiaomi markasının üretmiş olduğu Mi Mix oldu. Bu telefon neredeyse tamamen çerçevesiz yapısıyla son derece dikkat çeken bir model olmayı başardı. CES 2017'de ise bu telefona bir kardeş geldi! Xiaomi Mi Mix Pearl White Edition!

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Xiaomi Mi Mix artık bembeyaz

Xiamo Mi Mix'in Pearl White Edition, yani inci beyazı modeli Las Vegas'ta düzenlenen CES 2017 kapsamında tanıtıldı. Bu modelin CES gibi bir fuarda tanıtılmış olması, markanın global pazar bu modeli sokacağı izlenimini uyandırdı. 2016'da pazara sunulan Mi Mix modeliyle birebir aynı teknik özelliklere sahip. Snapdragon 812 işlemci, 4 GB RAM – 128 GB hafıza ve 6 GB RAM – 256 GB hafıza gibi seçenekler bu modelde de yer alacak.

İnci beyazı Mi Mix modeli, seramik yapısıyla beyaz renk severlerin ilgisini fazlasıyla çekecektir. Bu modelin satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi ise henüz netleşmedi.