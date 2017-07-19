İngiliz polisine teknolojik ‘Drone Ekibi’

Uçan drone araçlar ucuz ve hızlı bir çözüm olarak görülüyor, yavaş yavaş tüm emniyet teşkilatları droneları kullanmaya başlıyor. Peki gelecekte polis helikopterlerinin yerini alabilecek mi?

Üzerinde kamera takılı helikopter drone'larla birçok şey yapabiliyorsunuz. Havadan spor fotoğrafçılığından, elektrik hatlarını kontrole kadar ilginç bir çok yeni alan açıldı. Bunlara emniyet güçlerinin çeşitli konularda uçan drone kullanması da doğal olarak eklenecekti. İngiltere'de iki polis departmanı da bu yeni teknolojiyi araçlarının arasına ekleyerek belki de Avrupa'daki ilk örneği oluşturdular.

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İngiltere'nin güneydoğusunda bulunan Dorset ve Devon/Cornwall şehirlerinin emniyet güçleri, ortaklaşa bir ‘drone polisi' projesi başlattılar. 18 aylık test projesinde birkaç ekip uçan drone'lar ile şehrin çeşitli bölgelerini 7/24 kontrol edecekler. Kullandıkları drone'lar ise dünyanın en büyük üreticilerinden DJI firmasının ‘Inspire' ve ‘Mavic' serisi araçlarından oluşuyor.

Polis kuvveti yetkilileri bu projeden çok memnun olduklarını ve yerdeki görevlilere gerektiğinde havadan kolayca kontrol ve takip desteği verileceğini ifade ediyorlar. Suç bölgelerinde delil toplama, anlık trafik kontrol ve vahşi hayvan bölgelerinin gözlemlenmesi de bu birimin sorumlulukları arasında olacak. Böylece birimlerin elindeki sınırlı polis helikopterleri daha verimli işlerde kullanılabilecek. Tabi ki kötü hava şartlarında drone araçların havada kalması mümkün olmayacak, yani henüz helikopterleri ıskartaya çıkarmanın zamanı gelmemiş.