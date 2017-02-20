Injustice 2 betası sona eriyor!

NetherRealm'in merakla beklenen süper kahraman dövüş oyunu Injustice 2'in beta süreci yakında bitecek. Peki Injustice 2 piyasaya ne zaman çıkacak?

NetherRealm’ın başındaki efsane isim Ed Boon’un yaptığı açıklamaya göre, süper kahraman dövüş oyunu Injustice 2’nin bir süredir devam etmekte olan çevrimiçi beta süreci takvimler 21 Şubat’ı gösterdiğinde sona erecek.

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Ed Boon bu duyuruyu her zaman olduğu gibi Twitter hesabından yaptı ve bunu da yine esprili bir dil kullanarak gerçekleştirdi. Attığı tweet’te görebileceğiniz gibi “21 Şubat tarihinde Injustice 2’nin çevrimiçi betasının fişini çekiyoruz.” yazısının üzerinde bir priz bir de fiş duruyor.

IN JUSTICE 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bu arada Injustice 2’nin piyasaya sürülmesine daha 3 ay gibi bir süre var ve bu süre zarfında artık yeni bir demo ya da beta süreci olmayacak gibi görünüyor. Bu yüzden eğer beta süreci sona erene kadar oyunu deneyimlemezseniz, 16 Mayıs tarihini beklemeniz gerekeceğini de bilmelisiniz.