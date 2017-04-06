İnsanlar aslında robotlar tarafından üretilmiş olabilir mi?

Nöronlarımız, beyin hücrelerimiz, her biri minik robotlar gibi çalışıyor. Bilişsel bilim insanı Daniel Dennett bizlerin robotlar tarafından üretilmiş bir makine olabileceğimiz ihtimali üzerinde duruyor.

Yapay zeka geliştikçe inanılması güç teorilerin de aslında ne kadar kabul edilebilir olduğu ortaya çıkıyor. BBC tarafından aktarılan habere göre Daniel Dennett’in aklımızda makineler olduğuna inanmasını sağlayacak birçok neden var.

Hubert Dreyfus, satrançta asla bilgisayarların insanları yenemeyeceğini söyledikten birkaç yıl sonra bir bilgisayara karşı yenildi. 1997’de dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov, Deep Blue adlı bilgisayar tarafından yenildi. Satrancın tamamen mantığa dayalı bir oyun olduğunu bu yüzden makinelerin kazanabileceği konuşuldu. Ancak Daniel Dennett zihinlerimizin de aslında birer makine olduğuna inanmayı sürdürüyordu.

Dennett, BBC Radyo 4’ün The Life Scientific programına yaptığı açıklamalarda, beynimizin bir trilyonlarca hareketli parçadan oluşan bir makineden oluştuğunu söyledi. Beyin hücrelerimizin kimyasal sinayallere tepki verne robotlar olduğunu söyleyen Dennett, hücrelerin yarattıkları motor proteinlerin de robot olduğunu belirtti ve aslında bilincin bilgisayarlarımızın ya da telefonlarımızın ekranından daha gerçek olmadığını ifade etti. Dennnet açıklamalarında, “Biz sadece robot değiliz, biz robotlardan yapılmış robotlarız”.

Bir akıllı telefon kullanırken ona verdiğimiz komutların aslında bambaşka şekilde işlemler gerçekleştirerek bize istediğimizi vermesinin, bizi telefon üstünde kontrol sahibi olarak hissettirmesine değinen Dennett, insan bilincinin de aynı olduğunu söylüyor. “Bu, beynin kendisinin ‘kullanıcı yanılsaması'” diyor.

Dennet yaptığı açıklamaların özetini şu şekilde belirtiyor; “Zekamız Tanrı tarafından verilmemiştir. Bu milyonlarca yıllık deneme yanılgı sonucudur.

Bir bakteri bir gıda kaynağına doğru hareket ettiğinde, bilim insanları bakterileri zekice olduğu için övmezler, bu bilimsel değildir. Süper bilgisayarların ve akıllı telefonların bu dijital çağında, trilyon hareketli parçalardan oluşan bir makinenin insan olma kabiliyetine sahip olabileceğini düşünmek o kadar zor değilken bizim kendimizi robot olarak görmemize hiçbir engel gözükmüyor.”

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