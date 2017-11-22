Instagram hikayelerini isminiz gözükmeden görüntülemenin yolları…

Instagram'da hikayeleri artık isminiz gözükmeden görüntüleyebilirisiniz. Nasıl mı? İşte yöntemi...

Instagram’da etiketlerle süslenmiş olan hikayeler hayatımıza girdiğinden beri bir çok kişi tarafından kullanılıyor. İnstagram hikayesi paylaşımları, paylaşan tarafından kimlerin gördüğü görülebiliyor.

Google Chrome’da hikayeyi görüntülediğinin görünmesini isteyenler ve stalk yapmak için yeni bir uzantı çıktı. Instagramın masaüstü sürümünde çalışan Chrome IG Story sayesinde isminiz gözükmeden hikayeyi görüntüleyebileceksiniz.



Uzantıyı yüklemenizin ardından açılan pencere üstünde o aramak istediğiniz kişiyi arayıp hikayesini görüntüleyebilirsiniz. Yükledikten sonra, Hikayelerinizde bir göz simgesi görüntüleniyor. Buna tıklandığında “Anonim Görüntüleme” modu etkinleştiriliyor. Üstelik yaptığınız görüntüleme sonuçlarda hiçbir şekilde çıkmıyor.Eklentide, Hikayeler’in paylaşılması ve indirilmesi gibi özellikler de bulunuyor.

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