Instagram’da takipçi artırma yöntemlerine sert yaptırım!

Instagram'da neden bu kadar takipçisi var dediğiniz birçok hesaba rastlamışsınızdır. Bazı hesaplar sahte takipçiler ve sahte yorumlarla hesaplarının popüleritesini artırmayı hedefliyor, fakat bu hesapların geleceği tehlikede...

Sosyal medyada popüler olmak birçok insan için ulvi bir hedef haline gelmiş durumda. Instagram’da yüksek takipçi sayısına ulaşmak, fazlaca beğeni ve yorum almak amacıyla uygulanan doğal olmayan yöntemler artık Instagram tarafından engellenecek.

HESAPLARINIZ TEHLİKEDE OLABİLİR

Sahte takipçilerle ve yorumlarla mücadele etmeye kararlı olan Instagram bu kuralı ihlal eden InstaPlus ve PeerBoost gibi sitelerin uygulamasını sonlandırdı. Instagram’ı normal yollarla kullananların fazlasıyla tepki gösterdiği bu tip sitelerin ortadan kalkması birçok kullanıcısı sevindirse de, bu yöntemlerle hesabını popülerleştirenleri hesabının kapanma korkusu sardı.

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